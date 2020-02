Aalener Kammerchor ersingt 2600 Euro

2600 Euro Spenden hat der Aalener Kammerchor im vergangenen November bei Benefizkonzerten in Lauchheim und Aalen-Wasseralfingen ersungen. Im Mittelpunkt der gut besuchten A-Cappella-Konzerte standen Motetten des österreichischen Komponisten Anton Bruckner. Von dem Erlös gehen 2000 Euro an die Sankt-Stephanus-Stiftung Wasseralfingen. 50 Prozent des Betrages fließen an die Caritas, die damit Notleidende vor Ort unterstützt. Mit der anderen Hälfte unterstützt die Ortskirche Wasseralfingen die Weltkirche im Südsudan und in Sambia. Weitere 600 Euro erhält das katholische Pfarramt Sankt Petrus und Paulus in Lauchheim. Das Geld wird für die Renovierung und den Umbau des alten Pfarrhauses verwendet. Das Bild zeigt von links Chorleiter Thomas Baur, Jürgen Stocker vom Kirchengemeinderat Lauchheim, Dietmar Diebold und Maria Lahres vom Vorstandsteam des Chors, sowie Josef Weiß, den Geschäftsstellenleiter des katholischen Pfarramts Wasseralfingen. Aktuell studiert der Chor unter anderem die Chichester-Psalmen von Leonard Bernstein ein, die im Mai in Böbingen und Aalen aufgeführt werden. Der Chor sucht hierfür engagierte Sänger. Foto: Schlipf