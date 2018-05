Aalener können Wünsche äußern

Die Stadt Aalen hat jetzt das auf Fahrradmobilität spezialisierte Planungsbüro „VAR-Plus“ aus Darmstadt mit der Erarbeitung eines Radverkehrskonzepts beauftragt. Ende November hatte der Gemeinderat die Erarbeitung eines solchen Konzepts beschlossen. Ab sofort können die Aalener über ein Online-Portal ihre eigenen Wünsche in das Konzept einfließen lassen.

Das Konzept beinhaltet unter anderem eine Auswertung der Verkehrssicherheit und der Unfälle im Radverkehr, die Entwicklung eines klassifizierten Radverkehrsnetzes und die Schnittstellen zum öffentlichen Nahverkehr. Die konzeptionelle Planung hat zum Ziel, eine Radverkehrsverbindung mit allen Stadtteilen und Nachbarkommunen herzustellen.

Infrastruktur soll allen gerecht werden

Die Radverkehrsinfrastruktur soll dabei bedarfsgerecht sowohl auf die Ansprüche der Berufspendler als auch auf den Alltags-, Schüler-, Einkaufs-, und Freizeitradverkehr ausgerichtet sein. Die Planung der Abstellanlagen wird unterteilt in öffentliche Bereiche, Sport- und Freizeitanlagen, Schulen, Firmenstandorte, Einzelhandel, Gaststätten und Hotels. Außerdem gehört die Verbesserung vorhandener Abstellanlagen zum Programm.

Für Mobilitätsstationen sollen geeignete Standorte vorgeschlagen werden. Hier kann eine Fahrradvermietung stattfinden. Fahrräder werden sicher angeschlossen und können gewartet werden, auch Lademöglichkeiten für Elektroräder sind hier vorgesehen. Übersichtskarten oder ein Informationsterminal sollen die Orientierung für Einheimische wie Touristen verbessern.

Ziel für das Gesamtkonzept Radverkehr ist es, wie für den Autoverkehr, ein klassifiziertes, abgestuftes Netz zu entwickeln, das alle Nutzergruppen berücksichtigt und speziell auf die Bedürfnisse des Alltagsradverkehrs eingeht. Hierbei werden durchgängige Führungen für den Radfahrer angestrebt.

Ab sofort ist es möglich, über ein Online-Portal die eigenen Wünsche in das Konzept einfließen zu lassen. „Die Rückmeldungen werden von uns alle gelesen und so weit wie möglich berücksichtigt“, versichert Planer Uwe Petry. „Radfahren soll in Aalen Spaß machen und ohne Konflikte ablaufen“, meint Oberbürgermeister Thilo Rentschler und hofft auf rege Beteiligung. Das Radverkehrskonzept sieht neben der Beteiligung der Bürger auch die Mitarbeit der etablierten Verbände wie des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) und die Einbindung in die landesweiten Planungen unter dem Dach des Radnetz Baden-Württemberg vor.

Der Fragebogen ist auf www.aalen.de unter Bürgerservice/ Bürgerbeteiligung/Radverkehrskonzept zu finden oder direkt über den folgenden Link abrufbar: aalen.varplus.de. Er wird von Anfang Februar bis Anfang Juni zur Verfügung stehen.