Aalener Johanniter belegen 4. Platz

Die Johanniter aus Aalen haben beim bundesweiten Wettkampf in Erster Hilfe und Notfallrettung der Johanniter-Unfall-Hilfe den vierten Platz belegt.

In der Kategorie A (ab 16 Jahren) lagen sie mit 67 Punkten knapp hinter dem drittplatzierten Team mit 69 Punkten aus Niedersachsen. Friedrich Krebs, Regionalvorstand der Johanniter in Aalen sagt: „Wir freuen uns, dass es eine unserer Mannschaften soweit geschafft hat. Dieses Ergebnis motiviert uns, auch in zwei Jahren wieder dabei zu sein und noch besser zu werden.“