Aalener Jazzfest ist abgesagt

Das 29. Aalener Jazzfest fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. Das hat Veranstalter Ingo Hug am Montag mitgeteilt. Inwieweit Konzerte im kommenden Jahr nachgeholt werden könnten, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Bereits gekaufte Tickets können laut Hug üner Eventim zurückgegeben werden. „Um das Festival auch in diesen Zeiten am Leben zu erhalten, freuen wir uns natürlich über jedes nicht zurückgegebene Ticket“, schreibt Hug weiter.

Als „Ersatz“ kündigt Hug für kommenden Samstag 7. November, einen Livestream aus dem Aalener Kulturbahnhof an. Ab etwa 19.30 Uhr spielen Marialy Pacheco und Max Mutzke im Duo, ab etwa 21 Uhr Peter Fessler und Alfonso Garrido und ab etwa 22.30 Uhr Cosmo Klein. Weitere Infos: www.aalener-jazzfest.de