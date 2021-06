Aalener Jäger retten Rehkitze vor dem Mähtod

Derzeit wird von den Landwirten großflächig gemäht. Damit sind unter anderem neugeborene Rehkitze stark vom Mähtod bedroht. Meist ist es sehr schwierig, im Gras liegende Rehkitze zu finden, da sie sich bei Gefahr durch Landmaschinen verstecken und nicht flüchten.

Im Jagdrevier Aalen V-Unterrombach ist es am Mittwoch gelungen, zwei Kitze zu finden und aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Dabei ist ein gutes Zusammenwirken der Landwirte, der Anwohner und der Jägerschaft wichtig. Die Landwirte informieren über die geplante Mahd, aufmerksame Anwohner melden Rehbeobachtungen und die Jäger können mit technischer Unterstützung von Wärmebildoptik und Drohnen rechtzeitig eine gezielte Suche veranlassen. Erstmals leistete das Drohnenprojekt der Modellfluggruppe Ostalb in Zusammenarbeit mit der Zukunftsakademie Heidenheim mit einer Flugdrohne Unterstützung. Anschließend wurden die Rehkitze in sicherer Entfernung wieder ausgesetzt, wo sie nachts von den Muttertieren wieder gefunden werden können.

Jagdpächter Jochen Wörner bittet in diesem Zusammenhang alle Spaziergängerinnen und -gänger: „Bleiben Sie auf den Wegen, halten Sie ihre Hunde an der Leine und lassen sie vermeintlich verwaiste Kitze liegen. Die Rehgeiß kommt regelmäßig zurück oder ist in der Nähe. Informieren sie anschließend die Jagdpächter oder den Landwirt.”