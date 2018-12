Aalener investieren 2019 verstärkt in Mosambik

Die Städtefreundschaft zwischen Aalen und der mosambikanischen Stadt Vilankulo in einem der ärmsten Länder der Welt nimmt im kommenden Jahr so richtig Fahrt auf. Die Verbindung trägt bereits erste Früchte, ganz besonders im Bereich Bildung.

Honorargeneralkonsul Siegfried Lingel von der Deutsch-Mosambikanischen Gesellschaft (DMG) ist speziell von dem Engagement in Aalen voll begeistert. So sei etwa der Schulbau über rein private Investitionen schlicht „einmalig“. Auch Aalens OB steht fest hinter dem Projekt, das weit mehr sei als nur ein „klassische Freundschaft.“

Der erste Auftakt für die Intensivierung der Kontakte im kommenden Jahr ist ein Arbeitskreis am 1. Februar, eine Art „denkender Workshop“ im Goethe-Institut „Maputo“, der per Skype live von Aalen aus moderiert und inspiriert wird. Oberbürgermeister Thilo Rentschler will für das Aalener Engagement in Mosambik noch unterschiedliche Fördertöpfe suchen und untersuchen. Denn etwa beim Bund wisse man, dass bei solchen bürgerschaftlich und lokal getragenen Engagements die Mittel viel zielgerichteter, „1:1“ ankommen und eine gemeinsame Planung und Kontrolle gut funktionieren könne. Es gehe, so der OB, auch darum, Bleibeperspektiven auf einem Kontinent zu schaffen, dessen Bevölkerung sich bis zum Jahr 2050 auf 2,5 Milliarden verdoppeln wird. Deshalb sei das Aalener Engagement auch ein „Teil im gesellschaftspolitischen Puzzle“.

Zunächst ist da das das Engagement des Aalener Ehepaars Ingrid und Claus Albrecht. Sowohl den Bau und auch den Unterhalt einer dringend benötigten Vorschule für 90 Kinder und über zehn Jahre acht Kilometer vom Zentrum Vilankulos entfernt übernehmen die Albrechts. Warum, erklärt Claus Albrecht kurz und bündig: Er etwas zurückgeben, in eines der ärmsten Länder. Auch der Bau einer Schule hat bereits begonnen, im Juni sollen beide Schulen eröffnet werden.

Nach der Schule kommt die Ausbildung. Und hier kommt das Aalener Präzisionswerkzeuge-Unternehmen Mapal ins Spiel. Uwe Heßler, Leiter der Aus- und Weiterbildung weltweit bei Mapal zeigt, was Mapal bereits in Vilankulo unternommen hat. Unter anderem die Schulung von 25 Lehrerinnen und 200 Schülern, Unterricht über Skype. Und das, so Heßler, „funktioniert über 8000 Kilometer Distanz „erstaunlich gut“ sei aber eine Herausforderung gewesen. Heßler kann sich auch gut vorstellen, dass Mapal gebrauchte, aber voll funktionstüchtige Maschinen nach Mosambik schickt, bei denen es nicht auf den 1000. Millimeter ankommt, mit denen man aber etwa problemlos Bremsscheiben bearbeiten kann. Heiß bringt auf den Punkt, was benötigt wird: „Wir brauchen Programmierer.“

Ein weiteres Engagement beginnt 2019. An die bestehende Mandela-Schule wird eine Berufsschule für Gastronomie mit moderner Trainingsküche gebaut. Finanziert wird der Bau von der Stuttgarter Hospitality Fondation von Michael Friedrich. Die Success Hotel Group, deren Geschäftsführer Friedrich ist, wird zudem Fachpersonal für Schulungen nach Vilankulo entsenden.