Aalener Innenstadt wird zur „Surf-City“

Surfen in Aalens City. Nicht mit dem Brett, sondern virtuell mit Smartphone, Laptop und Co. ins World Wide Web. Gestern war bei hochsommerlichen Temperaturen beim Cafe Schieber am Spritzenhausplatz Startschuss für das kostenlose und 50 Mbit/schnelle W-LAN-Netz in der Innenstadt. Es ist ein Service vor allem für allem Gäste und Besucher, die sich über einen QR-Code auch noch einen Stadtplan und Infos über Aalen ziehen können.

Mit dem neuen Netz können sich Touristen in ihrer Heimatsprache begrüßen lassen, die E-Mail checken, Seiten aufrufen oder Daten verschicken. Ermöglicht haben das die Stadt, Sponsoren und Geschäftsinhaber, Initiator war der Wirtschaftsbeauftragte Wolfgang Weiß. Oberbürgermeister Martin Gerlach freut sich über diesen Service, den andere Städte erst künftig anbieten werden und bei dem Aalen „die Nase ganz weit vorne hat.“ Ein kostenloses W-LAN-Netz anbieten zu können, das sei natürlich eine „Steilvorlage“ für die City, erklärte City-Manager Reinhard Skusa. Das Ganze funktioniert so: Mit einer per E-Mail oder SMS angeforderten vierstelligen Identifikationsnummer (PIN) loggt man sich ein. Dann surft man kabellos und ohne Surf-Stick oder Ähnliches drei Stunden lang los, danach muss man sich erneut anmelden. Danach kann kostenlos weitergesurft werden. Finanziert wird der Service auch über eine kurze Werbeschaltung, die auf dem Geräte-Display auftaucht. Man habe, erklärt Walter Innerebner von der österreichischen IT-Firma Innerebner, viel Wert auf Jugendschutz gelegt: Gewaltvideos, Seiten mit pornographischen Inhalten und anderes sei gesperrt und nicht abrufbar. Zudem, versichert er, werde kein Nutzer beim Surfen von kostenpflichtigen Downloads überrascht. Die Kapazität des kostenlosen City-WLAN-Netzes beträgt etwa 16 000 gleichzeitig „surfende“ Nutzer. (lem)