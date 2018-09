Aalener Hilfsprojekt in Istanbul ausgezeichnet

Die Aalener Schule für syrische Flüchtlingskinder in Reyhanli ist vorbildhaft. Am Dienstag ist das Hilfsprojekt in Aalens türkischer Partnerstadt Antakya / Hatay bei einem Treffen türkischer Bürgermeister in Istanbul prämiert worden. Ausgelobt hatte die Auszeichnung das Magazin „Özelkalem“, das Schulprojekt bekam den Preis in der Rubrik „Internationale Kooperation“. Stadträtin Ursula Barth nahm als ehrenamtliche Stellvertreterin von Oberbürgermeister Thilo Rentschler zusammen mit Claus Schmiedel (rechts), dem ehemaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag und Initiator des Projekts, und Alt-OB Ulrich Pfeifle (links) die Auszeichnung entgegen. Foto: Büyükasik