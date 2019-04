Aalener Handballer gehen in eine neue Ära

Nach genau 18 Jahren gehört die Handballgemeinschaft Aalen/Wasseralfingen der Vergangenheit an – am 25. April 2001 gegründet, endete die Erfolgsgeschichte am 25. April 2019 mit der ersten Abteilungsversammlung der Handballabteilung der Aalener Sportallianz auf den Tag genau nach 18 Jahren.

Die Handballabteilungen des damaligen MTV Aalen und TSV Wasseralfingen hatten mit den Gründungsvätern Uli Walter, Sepp Bader, Elke Messerschmidt, Norbert „Zobes“ Peuker, Thomas Höll, Wolfgang Narciß, Gerhard Bleier, Karl-Heinz Vandrey und Roland Kraft die Handballgemeinschaft aus der Taufe gehoben und eine überaus erfolgreiche Ära begründet. 18 Jahre in denen kein einziges vergangen ist in dem man nicht eine Meisterschaft oder einen Aufstieg feiern konnte, insgesamt 33 Meisterschaften und 23 Aufstiege stehen in der beeindruckenden Vita der Handballgemeinschaft. 21 Jugendmannschaften spielten in dieser Zeit auf Verbandsebene, die B-Jugend 2006/07 war Bester der Landesliga. Einige württembergische und süddeutsche Auswahlspieler wurden hervorgebracht, Spieler mit „HG-Stallgeruch“ spielen oder spielten in der vierten oder gar zweiten Liga, Frey Stonawski wurde deutsche U18 Nationalspielerin als Spielerin der HG. Es dauerte lange bis man alle Erfolge aufgezählt hat.

Mit der Verschmelzung der Stammvereine MTV Aalen und TSV Wasseralfingen zusammen mit der DJK Aalen zur Aalener Sportallianz wurde die Handballgemeinschaft obsolet, darf sich aber durchaus als Wegbereiter dieser Verschmelzung betrachten.

Erste Versammlung

Nun sind die Handballer also wieder Teil eines Vereins und werden ab der kommenden Saison als Handballabteilung der Aalener Sportallianz an den Start gehen. Bei der ersten Abteilungsversammlung dieses neuen Vereins wurden zunächst die Vorstände der Handballgemeinschaft entlastet und der bisherige Vorstand der HG Uli Walter verabschiedete Hajo Bürgermeister, der nach neun Jahren als Jugendleiter sein Amt zur Verfügung stellte, aber in anderer Funktion erhalten bleibt. Die Neuwahlen in der Handballabteilung brachten folgendes Ergebnis: Abteilungsleiter Uli Walter, stv. Abteilungsleiter Roland Kraft, Referent Finanzen Norbert Peuker, Jugendleiter Michael Zerzer, stv. Jugendleiter Jonas Kraft, Schriftführer Elke Messerschmidt, Spielorganisation Florian Kraft, neue Medien Joshua Roth, Öffentlichkeitsarbeit Roland Kraft, Schiedsrichterwesen Florian Kraft, Veranstaltungen Hajo Bürgermeister. Damit bleiben die meisten der bisher Verantwortlichen weiter in ihren Funktionen und der erfolgreiche Weg der Handballer aus Aalen und Wasseralfingen soll damit fortgesetzt werden.