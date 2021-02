Aalener Händler protestieren: Winterdecken für Angela Merkel und Winfried Kretschmann

Alfred Krauss hat am Freitag Pakete gepackt, eines geht nach Stuttgart, das andere nach Berlin.: Je eine warme Winterdecke aus seinem Bettengeschäft liegt darin. Die Empfänger: Winfried Kretschmann und Angela Merkel.

„Das soll eine Symbolhandlung sein, um uns, dem Einzelhandel, Gehör zu verschaffen“, so Krauss. Denn der Branche steht das Wasser bis zum Hals. Jeden Tag will der Aalener Händler jetzt täglich ein Paket wertlos gewordene Ware, also Saisonartikel, nach Berlin und Suttgart schicken

Am Donnerstag hat er bereits Briefe, adressiert an Winfried Kretschmann und Angela Merkel, auf den Weg geschickt: „Während Fussball spielende Millionäre über Impfung spekulieren (die haben es dringend nötig, Geld zu verdienen?) bleiben zig tausende Mitarbeiter im Verkauf in Kurzarbeit, stehen tausende Existenzen von Mittelständlern auf der Kippe und die Zukunft der Innenstädte erleidet unaufholbare langfristige Schäden“, schreibt Krauss. Kopien der Schriftstücke gingen auch an Verbände und Einzelhandelskollegen, mit der Hoffnung, dass seiner Aktion viele Gleichgesinnte folgen. Ein Kollege aus Ludwigsburg ist laut Krauss dabei, aus Aalen haben sich Saturn Herrenmode und das Modehaus Funk schon spontan angehängt, wie Citymanager Reinhard Skusa weiß.

Mitte Dezember musste der Einzelhandel, mit Ausnahme der Lebensmittelhändler, schließen. Und das soll erstmal bis Mitte März so bleiben. Drei volle Monate also, das Weihnachtsgeschäft eingeschlossen, in denen nichts oder nur eingeschränkt verkauft werden konnte. „Wir machen alles mit, haben einen Onlineshop, bieten Click and Collect sowie einen Lieferservice an. Aber das alles bringt uns vielleicht ein Drittel bis ein Viertel der Umsätze, die wir bei geöffnetem Laden machen“, so Krauss. Die Schließzeit im vergangenen Frühjahr eingerechnet, steuert er nach eigenen Angaben auf insgesamt 70 Prozent Umsatzverlust zu. Über die Sommermonate konnte er normal verkaufen, aber ihm fehlen das Weihnachtsgeschäft und der Winterschlussverkauf. Seine 35 Mitarbeiter sind, in unterschliedlichem Maße, alle von Kurzarbeit betroffen.

„Die Pandemie ist für uns alle eine Herausforderung. Wir haben Verantwortung für Mitarbeiter und Kunden. Aber mittlerweile haben wir fast ein ganzes Jahr Erfahrung und zudem viele Vorkehrungen wie das Anbringen von Plexiglasscheiben und Desinfektionsspendern, getroffen. Es gibt keine Hinweise, dass Menschen im Einzelhandel angesteckt werden“, sagt Alfred Krauss.

Da diese und viele weitere Appelle von Branchenkollegen laut Krauss von der Politik bisher ungehört blieben, hat der Aalener die Päckchen-Aktion ins Leben gerufen. Aber warum enthält das erste Paket eine warme Decke? „Das ist Winterware, die wir im Frühjahr nicht mehr gut verkaufen können. Zum Einlagern brauchen diese Decken viel Platz und meine Lagerkapazitäten sind begrenzt“, erklärt Krauss. In weiteren Sendungen will er zum Beispiel Biber-Bettwäsche oder Schlafanzüge nach Stuttgart und Berlin schicken.

Im Moment steht für Krauss der Einkauf für die Herbst-Winter-Saison an. Allerdings fehlt ihm hier eine Perspektive. „Ich kann ja gar nicht planen, wieviel ich brauche. Bestelle ich zu wenig, fehlt mir Ware. Bestelle ich zuviel, kann ich es bei einem weiteren Lockdown nicht verkaufen“, so der Aalener Händler.

Auf Begeiserung stößt Krauss Aktion bei Citymanager Reinhard Skusa. „Jetzt ist ziviler Ungehorsam angesagt. Mit rückständigen Entscheidungen treiben die Verantwortlichen soviele in den Ruin. Erst war von einem Inzidenzwert von 50 die Rede, ab dem geöffnet werden soll, jetzt plötzlich von 35. Das ist kein fairer und ehrlicher Umgang“, so Skusa. Er fordert alle Einzelhändler auf, sich rege an der Aktion zu beteiligen. „Das muss eine richtige Masse an Ware werden, die dort jeden Tag ankommt. Wir hoffen natürlich, dass die Verantwortlichen die Sachen für einen guten Zweck spenden und nicht morgen Peter Altmaier in einem Parka von Saturn im Parlament sitzt“, sagt Skusa lachend.