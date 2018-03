Aalener haben konkrete Zukunftswünsche

Aalen hat sich erklärtermaßen auf den Weg zur „Smart City“ gemacht. Doch was ist eine solche „Smart City“, was kann sie, was zeichnet sie aus? Und welche Erwartungen und Befürchtungen gibt es im Hinblick auf die „Smart City Aalen“? Erste Erkenntnisse dazu liefert eine repräsentative Befragung der Aalener Bürger, die im Rahmen eines studentischen Projekts unter Leitung von Professor Ulrich Holzbaur von der Hochschule Aalen gemacht wurde.

Die Stadt Aalen, so ihr Zukunftsanspruch, legt in Zeiten der Digitalisierung und der Vernetzung aller Lebensbereiche den strategischen Fokus auf die Kommunikation und Interaktion mit ihren Bürgern. Ein guter und direkter Austausch mit ihnen zu Themen wie Stadtentwicklung, Bauen, Mobilität oder Verwaltungshandeln werden als enorm wichtig für die Aufstellung als intelligent vernetzte Stadt „Smart City Aalen“ eingestuft. Doch was heißt das?

Jeder Zweite hat den Begriff schon einmal gehört

Jeder zweite Aalener hat den Begriff „Smart City“ schon einmal gehört oder in den Medien gelesen oder wahrgenommen. Die Erwartungen an eine Smart City Aalen sind nach den Erkenntnissen der Umfrage der Hochschule Aalen dabei sehr vielfältig: ein besser ausgebauter ÖPNV, günstigerer Wohnraum, weniger Ressourcenverbrauch allgemein und damit einhergehend eine insgesamt höhere Lebensqualität in Aalen. Speziell für die Zielgruppe der Jugendlichen im Alter von 15 bis 19 Jahren ist ein schnelleres Internet in Aalen sehr wichtig. Zusätzlich würden sie Informationen auf digitalen Anzeigetafeln zu Veranstaltungen im Bereich Tourismus und/oder Sehenswertes in Aalen begrüßen.

Aus Sicht der Aalener Bürger, so das Umfrage-Ergebnis, sollten die genannten Erwartungen in folgender Reihenfolge umgesetzt werden:

Beginn mit dem Ausbau des ÖPNV und der Schaffung von günstigerem Wohnraum , beides unter Berücksichtigung eines reduzierten Ressourcenverbrauchs allgemein

, beides unter Berücksichtigung eines reduzierten Ressourcenverbrauchs allgemein gefolgt vom Breitbandausbau für ein schnelleres Internet, aber auch insgesamt schnellere Abläufe in der Verwaltung.

Neben den vielfältigen Erwartungen an eine vernetzte Stadt der Zukunft, äußert fast jeder Zweite auch Bedenken, vor allem hinsichtlich der Themen Datenschutz und Datensicherheit.

Wunsch: Eine App –die es aber schon gibt

Die Bereitstellung einer Aalen App wünscht sich laut Umfrage knapp ein Viertel der Aalener. Dabei wären Informationen zum ÖPNV oder zu Gastronomie und Einzelhandel in Aalen in der App interessant. Zugleich zeigt die Befragung jedoch auch, dass die bestehende Aalen Geo App bislang weitergehend unbekannt ist. Dabei liefert die App bereits heute Antworten auf verschiedenste Fragen zum ÖPNV oder zur Gastronomie wie zum Beispiel: Wo ist die nächste Bushaltestelle und wann fährt der nächste Bus? In welchem Parkhaus gibt es noch freie Parkplätze? Wo ist die nächste öffentliche Toilette? Wo ist die nächste Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeit oder das nächste Museum?

Bei der Frage nach der Wichtigkeit von Dienstleistungen in der Verwaltung der Stadt Aalen steht an erster Stelle der Wunsch nach der Möglichkeit, sich als Bürger an Entscheidungsprozessen zu beteiligen. Darüber hinaus findet mehr als die Hälfte einen Online-Zugang zu Informationen der Stadtverwaltung sowie das Angebot einer Online-Kommunikationsplattform zwischen Stadtverwaltung und Bürgern wichtig.

Ergebnisse fließen in Strategie mit ein

„Die aus der Befragung gewonnenen Ergebnisse werden in die Entwicklung einer umfassenden Strategie der Stadt Aalen einfließen, wie wir als Stadtverwaltung bei voranschreitender Digitalisierung zukünftig mit unseren Bürgerinnen und Bürgern kommunizieren wollen“, sagt Oberbürgermeister Thilo Rentschler. Ziel sei es, den Wunsch der Bürger aufzunehmen und entsprechende Angebote zu entwickeln, damit sie sich stärker an kommunalpolitischen Entscheidungs- und Stadtentwicklungsprozessen beteiligen können. Die Erweiterung der bisherigen Möglichkeiten um digitale Kommunikations- und Interaktionsangebote wie etwa eine Online-Kommunikationsplattform sollen den direkten Austausch mit den Bürgern unterstützen und stärken und so einen Mehrwert für alle Beteiligten schaffen.