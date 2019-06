Von Schwäbische Zeitung

Ein über mehrere Stunden in einem Auto eingesperrter Hund hat die Polizei in Pfullendorf beschäftigt. Zeugen hatten den Wagen, der am Samstag in der prallen Sonne beim Stadtgarten abgestellt war, bemerkt und die Beamten gerufen, wie diese am Dienstagnachmittag mitteilten.

Eine Überprüfung der Polizeihundeführerstaffel stellte fest, dass das Tier etwa drei Stunden im Fahrzeug eingesperrt war. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der Wagen im Innern auf Werte von 46 bis 48 Grad Celcius erwärmt, da er in der prallen Sonne stand - obwohl die ...