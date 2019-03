Aalener gedenken Opfern in Christchurch

Vertreter der Stadt, Kirchen und muslimischen Gemeinden haben vor dem Rathaus eine Solidaritätskundgebung veranstaltet. Nach den Anschlägen auf zwei Moscheen in Christchurch, bei denen mindestens 49 Menschen starben, solidarisierten sich auch Aalener mit den Opfern und Hinterbliebenen. Viele hielten orange-rotes Papier in der Hand, um dem Extremismus die sprichwörtlich rote Karte zu zeigen.

„Christchurch ist weit weg, aber niemand weiß, was morgen hier bei uns passiert“, sagte Pfarrer Bernhard Richter in seiner Ansprache. „Ich glaube nicht, dass wir in unserer Stadt Angst haben müssen, aber es muss gemahnt werden. Lasst uns eine gute Ökumene leben.“ Foto: Eva-Marie Mihai