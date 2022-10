Aalener für das Landesfinale qualifiziert

Aalen/Weissach i.T. (an) - Beim Bezirksfinale Nord der Turngaue Rems-Murr, Hohenlohe, Heilbronn und Ostwürttemberg in Weissach im Tal ist die Mannschaft der Aalener Sportallianz mit Kira Albat, Johanna Betz, Jule Hartmann, Anna Hieber, Sophie Möcklin und Lilli Roth in der offenen Klasse (12 Jahre und älter) gestartet.

Gefordert waren die Pflichtübungen des Deutschen Turnerbundes. Die B-Jugendlichen mussten als erste Mannschaft auf den Schwebebalken. Der Wettkampf hätte kaum besser beginnen können, da es allen Turnerinnen gelang, ihre Übungen sauber und ohne Sturz zu zeigen. Auch beim Boden und Sprungtisch präsentierten die Aalener Turnerinnen souveräne Übungen. Am Stufenbarren gab es ein paar kleinere Fehler. In der Endabrechnung durften sich die Mädchen über den dritten Platz hinter Heilbronn und Schorndorf, sowie über die Qualifikation zum Landesfinale in Illerrieden freuen. In der Einzelwertung hat sich Jule Hartmann erneut den dritten Platz gesichert. Das Landesfinale steigt am 19. November in Illerrieden.