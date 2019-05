Aalener Freibadsaison beginnt am Samstag.

Die Freibäder Hirschbach und Spiesel öffnen am Samstag, 25. Mai, um 9 Uhr ihre Pforten. Das Freibad Unterrombach folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Zur offiziellen Saisoneröffnung bieten die Stadtwerke Aalen ihren Badegästen wieder eine besondere Begrüßungsaktion in den Freibädern Hirschbach und Spiesel: Die jeweils ersten 50 Käufer einer Freibad-Saisonkarte werden am Samstag, 25. Mai, zu einem Weißwurstfrühstück eingeladen. In beiden Freibädern erhalten die jeweils nächsten 50 Saisonkartenkäufer eine Gratis-Wurst.

Das Freibad Spiesel sorgt gemeinsam mit dem Schwimmclub Delphin Aalen zum Eröffnungswochenende mit den Deutschen Meisterschaften im „Biathle und Triathle“ direkt für ein Programmhighlight ab 10 Uhr. „Wir möchten unseren Badegästen immer etwas bieten“, betont Reinhold Michelberger, Leiter der Bäderbetriebe.

Beachparty im Freibad Hirschbach

„Das diesjährige Ferienprogramm ergänzen wir zum Beispiel um eine Vorführung des Theaters der Stadt Aalen.“ Gezeigt wird „Verführung ist die wahre Gewalt“ am Samstag, 13. Juli, und am Freitag, 26. Juli, jeweils um 21 Uhr im Spiesel- Freibad. Am Samstag, 1. Juni, findet zwischen 13 und 17 Uhr die alljährliche Beachparty im Freibad Hirschbach statt.

Wann das Freibad Unterrombach eröffnet wird, wird rechtzeitig bekannt gegeben. Sobald die Wassertemperaturen das Baden dort zulassen, startet das „Bädle“ mit einer neuen Attraktion in die Saison und zwar mit einer knallroten Wasserrutsche für Kinder.

