Aalener Firma unter den Top 100

Zum 25. Mal sind im Juni die innovativsten Top-100- Mittelständler gekürt worden. Unter ihnen ist auch die Aalener Firma aku.automation.

Als Anbieter von Systemen und Komponenten in der industriellen Bildverarbeitung kenne die aku.automation die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Kunden, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Damit sei das Aalener Top 100-Unternehmen in seiner Branche äußerst erfolgreich. Konsequent kundenorientiert, mit Kreativität und Innovation kontinuierlich Verbesserungen zu schaffen, das sei die Devise der Geschäftsführer Thomas Abt und Markus Kohnle.

Bei dem Wettbewerb Top 100 gehen die Teilnehmer in drei Größenklassen an den Start. Pro Größenklasse werden bis zu 100 Unternehmen ausgezeichnet. Mehr als 3800 Unternehmen hatten sich in dieser Runde für eine Teilnahme interessiert. In diesem Jahr erhalten von insgesamt 471 Bewerbern in drei Größenklassen 288 das Top 100-Siegel.

Seit 1993 wird dieses Siegel von Compamedia in Überlingen am Bodensee für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Professor Nikolaus Franke. Mit 18 Forschungspreisen und über 200 Veröffentlichungen gehört er international zu den führenden Innovationsforschern. Mentor von Top 100 ist der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar.