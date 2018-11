Aalener Firma Lobo führt Allzeit-Weltrangliste weiter an

Auch in diesem Jahr hat sich die Firma Lobo electronic GmbH aus Aalen wieder erfolgreich unter 181 Einreichungen bei der Verleihung der ILDA Artistic Awards durchgesetzt. Die Konferenz der International Laser Display Association (ILDA) fand im kanadischen Montréal statt. Seit vielen Jahren führt Lobo bereits die Allzeit-Weltrangliste der ILDA Awards an und ist mit nun insgesamt 167 erhaltenen Awards während seiner über 30-jährigen Mitgliedschaft weiterhin ungeschlagen. Mit der Laserbeamshow „Calm Night“ und „One Thing“ in der Kategorie „Beams/Atmospherics Show for a Single X-Y Scanner Pair” belegte Lobo mit Showdesigner Phillip Wendt einen zweiten und dritten Platz. Die Fingerabdrücke von Wendt sind dabei mit seinem extrem filigranen Gespür für Timing und melodische Stimmung unverkennbar. Das absolute Highlight setzte jedoch die Show „The Hunt“ (unser Bild) mit dem ersten Platz von Showdesigner Roman Schütz in der Kategorie „Beams/Atmospherics Show for Multiple-Scanner Projectors“. Diese Show basiert auf einem experimentellen elektronischen Sound. Der Kern des kreativen Konzepts hinter dieser Show sind sehr klare Arrangements, die tiefe Aussagen von Dramaturgie und Beat enthalten und einen futuristisch angehauchten, gewaltigen Eindruck vermitteln. Foto: Lobo