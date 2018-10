Aalener Firma für Design ausgezeichnet

Die Arbeit des Teams von Matuschek Design & Management GmbH ist international ausgezeichnet worden. Die Qualität der langjährigen Zusammenarbeit zwischen der Hilti AG und der Agentur aus Aalen wurde durch Auszeichnungen beim iF Design Award als auch beim Red Dot Design Award bestätigt. Neben dem Kombihammer TE 6-A36 wurde das Design des Kombihammers TE 50-AVR mit dem Preis „Best of the Best“ in der Kategorie „Werkzeuge“ beim Red Dot Design Award prämiert.