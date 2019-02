Aalener Feuerwehr rückte 361 Mal aus

Die Feuerwehr-Abteilung Aalen ist im vergangenen Jahr 361 Mal ausgerückt und hat dabei bei Bränden oder technischen Hilfeleistungen ihre Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft unter Beweis gestellt. Dies erklärte Abteilungskommandant Frank Brucker bei der Hauptversammlung im Rettungszentrum.

Er konstatierte einen starken Anstieg bei den Einsatzzahlen in den vergangenen Jahren. 2018 war die 92-köpfige Wehr 142 Mal bei technischen Rettungen gefordert, es galt 68 Brände zu löschen und 115 Mal kam es zu Fehl- und Täuschungsalarmen.

Brucker erwähnte unter den Einsätzen besonders den Brand bei der Firma OWZ sowie die Hilfeleistungen bei den Starkregenereignissen im Juni und die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Das breite Spektrum an Einsätzen zeige, dass die Feuerwehr in vielfältiger Weise gebraucht werde.

Eine große Rolle spielten auch die Sicherheitswachdienste insbesondere in der Stadthalle und in der Ostalb-Arena. Im Hinblick auf die Aus- und Weiterbildung nahmen die Aktiven an zahlreichen Lehrgängen auf Kreisebene und in der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal teil. Der Kommandant dankte den Feuerwehrleuten für ihr großes Engagement und ihre Einsatzfreude. Erfreulich sei auch, dass 2018 die Abteilung einen neuen Mannschaftstransportwagen erhalten habe. Außerdem könne man Ende 2019 oder Anfang 2020 ein neues Löschfahrzeug LF 20 in Betrieb nehmen.

Flachdach wird saniert

Jugendwart Rolf Erhardt gab einen Überblick über die Aktivitäten der 15 Mitglieder zählenden Jugendfeuerwehr. Man habe 18 reguläre Übungen sowie die Jugendflamme in Wasseralfingen und Heubach absolviert. Der Spielmannszug hat es nach Auskunft von Stabführer Bernd Adrian 2018 auf 73 Auftritte und Proben gebracht. Kassiererin Carolin Hachtel berichtete von einer soliden Finanzlage und eine ordentliche Buchführung wurde von Kassenprüfer Benjamin Scheyhing bestätigt.

Bürgermeister Karl-Heinz Ehrmann bezeichnete die Feuerwehr als eine „positive Bürgerinitiative“. Neben der bereits beschlossenen Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges stellte er die Flachdachsanierung im Rettungszentrum in Aussicht. Der Kommandant der Gesamtwehr Aalen, Kai-Rudolf Niedziella, hob die Bedeutung des regelmäßigen Übungsbetriebs hervor. Die Feuerwehr werde immer wieder vor schwierige Aufgaben gestellt, wie sich letztes Jahr insbesondere beim Brand bei der Firma OWZ gezeigt habe. Dabei seien Wasser, Schaum und Pulver zum Einsatz gekommen. Ein weiteres Grußwort sprach der stellvertretende Kreisbrandmeister Jürgen Scherer.

Sie halten der Feuerwehr die Treue

Bei den Neuwahlen wurde Johannes Wanner zum ersten stellvertretenden Jugendwart gewählt. Zweiter stellvertretender Jugendwart ist Heiko Starz.

Felix Meeh und Rene Schwarz konnten sich über die Beförderung zum Feuerwehrmann freuen. Feuerwehrfrau ist in Zukunft Emily Hatalale und Oberfeuerwehrfrau Susann Hoffmann. Zu Oberfeuerwehrmännern ernannt wurden Julian Niemcewicz, Andreas Pohle und Thomas Hägele. Daniel Kuhnert darf sich jetzt Hauptfeuerwehrmann nennen und Carolin Hachtel Hauptfeuerwehrfrau.

Für ihren 15-jährigen aktiven Dienst wurden geehrt: Stefan Wandel, Bastian Trauter, Florian Sturm, Andreas Sturm, Frederic Reure, Marius Maier, Pascal Landscann, Daniel Höll, Phillip Kayser, Klaus Henning, Christian Göttlich, Rolf Erhardt, Patrick Berger und Heiko Starz.