Aalener Ferienprogramm startet

Schon seit 35 Jahren gibt es in Aalen während der Sommerferien ein tolles Angebot für Kinder und Jugendliche, die ihre Ferien daheim verbringen. Wer will reiten lernen? Oder Kanufahren? Viele sportliche Angebote sind in der umfangreichen Broschüre enthalten, die jedes Jahr vom Stadtjugendreferat vor Ferienbeginn herausgegeben wird. Aber auch Bastelkurse, Koch- oder Nähkurse und vieles mehr sind im Angebot.

Inzwischen hat sich das Schülerferienprogramm zu einem echten Renner entwickelt, berichtet Reiner Peth, Leiter des Stadtjugendreferats und zuständig für die Jugendarbeit in der Stadt Aalen.

Rund 80 Vereine, Organisationen und Institutionen bieten in diesem Jahr wieder spannende Mitmachangebote für Kinder ab fünf Jahren an. Darunter sind einige städtische Einrichtungen wie das Limesmuseum, das Urweltmuseum oder die Mobile Jugendarbeit Aalen. Auch die Stadtwerke und das Schülerlabor Explorhino sind mit dabei.

Viele der Aktionen sind gratis, wie etwa die Fledermausbeobachtung der Naturschutzwarte Abele und Kowatsch in Wasseralfingen, der Blick in die Sterne mit der Astronomischen Arbeitsgemeinschaft Aalen oder die Einladung zur Teilnahme am Fußballtraining des VfR Aalen.

Die Stadt Aalen bietet für Aalener Grundschulkinder eine ganztägige Betreuung während der letzten vier Ferienwochen an. Mit Exkursionen, Freispiel und kreativen Angeboten kann im Haus der Jugend und dem Schülerhaus Welland die Ferienzeit sinnvoll und mit Spaß gestaltet werden. Hier sind noch einige Plätze frei. Interessenten melden sich unter www.aalen.de/ferienbetreuung oder Telefon 07361 / 52497-17.

Weiterhin organisiert das Stadtjugendreferat die städtische Grundschulferienbetreuung für Aalener Kinder.