Aalener erinnern an das Schicksal von Flüchtlingen Aalener gedenken Flüchtlingen

„Es ist ein wichtiger Tag, der weder übersehen noch übergangen werden darf“, sagte Pfarrer Bernhard Richter am Freitagnachmittag am Marktbrunnen in der Aalener Innenstadt. Die evangelische Kirchengemeinde, der Freundeskreis Asyl und die Ortsgruppe von Amnesty International hatten zu einer Mahnwache am Tag des Flüchtlings aufgerufen. Weltweit seien 82,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Eine erschreckende Zahl, so Richter in seiner kurzen Ansprache, zumal 42 Prozent Kinder seien. Das Motto der Interkulturellen Woche, in deren Rahmen seit 1986 der Tag des Flüchtlings begangen wird, laute in diesem Jahr „Offen geht“. Daher warb der Stadtkirchenpfarrer für eine offene Gesellschaft, die von Respekt, Toleranz, gegenseitiger Achtung und Wertschätzung geprägt sei. „Ressentiments und alle Formen von Abwertung, Ausgrenzung, Hass und Gewalt dürfen wir in der Gesellschaft und auch in dieser Stadt keine Chance einräumen“ so Richter. Die Teilnehmer legten eine Schweigeminute ein für alle, die es nicht schaffen, sicheres Land zu erreichen, und für alle, die aus ihrem Heimatland erst gar nicht herauskommen. Die Mahnwache schloss mit drei Strophen aus dem Lied „We shall overcome“.