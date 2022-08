Aalener Dirigent gewinnt internationalen Dirigierwettbewerb

Der Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters, Dayner Tafur-Diaz, hat den internationalen Wettbewerb für Operndirigieren in Lüttich gewonnen. In insgesamt vier Runden konnte er die hochkarätig besetzte Jury von sich überzeugen.

Der Wettbewerb, der von der Königlichen Wallonischen Oper in Lüttich veranstaltet wird, gehört zu den bedeutendsten Dirigierwettbewerben für junge Orchesterleiter. Insgesamt 24 Teilnehmende aus 13 Nationen waren zum Wettbewerb zugelassen. Tafur-Diaz – der zweitjüngste Dirigent im Wettbewerb – dirigierte in den vier Runden unter anderem die Ouvertüre zu Mozarts „Don Giovanni“ sowie Auszüge aus Verdis „Aida“ und Bizets „Perlenfischer“. Im Finale setzte er sich gegen Giulio Cilona (Belgien und USA) und Luis Toro Araya (Chile) durch. Neben dem Preisgeld erhält Tafur-Diaz die Möglichkeit, in der Spielzeit 2023/2024 eine Opernproduktion an der Königlichen Wallonischen Oper zu leiten.

Dayner Tafur-Diaz ist seit 2020 Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters, bei dem er bereits zahlreiche Konzerte, zuletzt im Juli in der Aalener Stadthalle, leitete. Er begann seine musikalische Ausbildung an der Trompete und am Klavier in Peru und erlangte schon sehr früh ein Stipendium für das Orchesterprojekt „Arpegio“, wo er erste Erfahrungen als Dirigent sammelte. 2018 trat er die Ausbildung zum Ensemble- und Chorleiter an der Berufsfachschule für Musik Mittelfranken an. Seit Oktober 2019 studiert er an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Orchesterdirigieren bei Professor Rasmus Baumann.

Das Aalener Sinfonieorchester besteht aus musikbegeisterten Laien sowie Berufsmusikern und Schülern der Musikschule Aalen. Das Repertoire des Orchesters reicht vom Barock bis zur Musik des 20. Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf sinfonischen Werken und Solokonzerten der Wiener Klassik und der Romantik liegt. Dirigent des Aalener Sinfonieorchesters ist seit März 2020 Dayner Tafur Diaz.