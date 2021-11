Aalener Delphine bei Wettkampf am Start

Gemeinsam die Freude am Schwimmsport teilen“, unter diesem Motto ist eine Delegation von Schwimmern samt Trainerstab des SC Delphin Aalen zu den offenen Baden-Württembergischen Para Meisterschaften nach Bad Cannstatt gefahren.

Für gelebte Inklusion ist es entscheidend, miteinander statt „nur“ nebeneinander Sport zu betreiben. Ein ausgeklügeltes Punktesystem ermöglicht den fairen Vergleich zwischen Athleten mit und ohne eine Beeinträchtigung. „Es war unser erster Wettkampf auf er 25 Meter Bahn seit langem. Dabei haben es die Delphine richtig krachen lassen,“ berichtet Trainer Alexander Jung. Einen besonders starken Eindruck hinterließ die 12-jährige Finja Wiegand. Die Nachwuchshoffnung lieferte über 50 Meter (m) sowie 100m Freistil mit je einem Titelgewinn eine starke Leistung ab. Im 50m Schmetterling Rennen freute sich „Fini“ ebenfalls über eine neue Bestzeit und die Silbermedaille. Auch ihr Stehvermögen hat die junge Schwimmerin erheblich verbessert und steigerte sich über 200m Freistil mit dem ersten Platz um über 18 Sekunden. Ihre drei Jahre ältere Schwester Lena konnte mit Bestzeiten über 100m Brust und 200m Freistil überzeugen. Eine deutliche Verbesserung ihrer Wasserlage brachte die junge Sportlerin in den letzten Wochen nach vorne, was sich in 5 Meistertiteln bei 5 Starts widerspiegelt. Seinen Vereinskameradinnen in nichts nachstehen, wollte mit Michael Hees. Besonders engagiert sprintete er über 100 Freistil zum Titelgewinn. Bei seinen weiteren Starts überzeugte er gleichermaßen und konnte mit Bestzeiten drei weitere Titel sowie den zweiten Platz erringen.

Ein starkes Duo haben die Aalener Delphine mit den Brüdern Simon und Lukas Thaler. Besonders sehenswert waren ihre Duelle über die 50m, 100m und 200m Freistil Rennen. Lukas konnte dabei zwei Gold- und drei Silbermedaillen mit nach Hause nehmen. Besonders freute er sich erstmals in 0:29,95 über 50m Schmetterling unter den 30 Sekunden zu schwimmen. Denselben Medaillensatz sicherte sich sein jüngere Bruder Simon. Verbesserungen von 19 Sekunden 200m Freistil, sechs Sekunden 50m Brust, neun Sekunden 100m Freistil, 19 Sekunden 100m Brust und drei Sekunden über 50m Freistil unterstreichen seine steil ansteigende Form. „Ich bin stolz über die tolle Motivation und Leistungsbereitschaft, die die Mannschaft in den letzten Wochen und Monaten gezeigt hat“, sagt Jung abschließend zu den Leistungen der Schwimmer.