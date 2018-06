Aalener Delegation reist nach Antakya

Aalen will seine wirtschaftlichen, aber auch wissenschaftlichen Kontakte zu seiner türkischen Partnerstadt Antakya vertiefen. Zu diesem Zweck reist vom 18. bis 21. Mai eine kleine, aber hochrangige Aalener Delegation in die Türkei. Ihr gehören neben Oberbürgermeister Martin Gerlach der Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter, der Wirtschaftsbeauftragte der Stadt, Wolfgang Weiß, sowie Professor Dr. Heinrich Steinhart von der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Aalen an.

Schon im vergangenen Jahr hat es laut Gerlach vor dem Hintergrund bestehender Fördermöglichkeiten durch die Europäische Union (EU) Gespräche zwischen beiden Städten über mögliche wirtschaftliche Kooperationen gegeben. Dabei habe auch das Thema Fotovoltaik und Solarenergie eine Rolle gespielt, ebenso sei der Gedanke an eine Hochschulkooperation aufgekommen. Jetzt erhofft sich die Aalener Seite von der Reise unter anderem Fortschritte auf dem Weg zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt der EU zu Wind- und Sonnenenergie, wobei einer der beiden Projektpartner die HTW, der andere die Universität von Antakya wäre, wie Steinhart erläutert. Dabei könnte es in dem Projekt dann nicht nur um den Aufbau von Anlagen zur alternativen Energieerzeugung gehen, sondern auch um die Einspeisung und Verteilung des so gewonnenen Stroms und die Anforderungen an die Netze. Und insgesamt wolle man „jetzt wirklich Gas geben“ bei den gegenseitigen Wirtschaftsbeziehungen, sagt Weiß.

Neben Gesprächen mit Vertretern der Stadt und der Uni von Antakya sowie der dortigen Wirtschaft soll deshalb auch ein Vertreter der Deutsch-Türkischen Industrie- und Handelskammer in Istanbul von dort aus die Aalener Delegation nach Antakya begleiten. Ein zweiter Aspekt, dem sich die Besucher von der Ostalb widmen wollen, sind die Auswirkungen der Geschehnisse in dem Antakya unmittelbar benachbarten Syrien auf Aalens Partnerstadt und deren Region. Hierzu gebe es durchaus unterschiedliche Nachrichten auch von den dortigen Medien, sagt Seher Karaali, die als Vertreterin des Aalener Städtepartnerschaftsvereins mit nach Antakya reisen wird.