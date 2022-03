Aalener Delegation reist nach Antakya

Eine elfköpfige Delegation, darunter unter anderem Aalenes erster Bürgermeister Wolfgang Steidle, wird sich am Mittwoch auf den Weg in Aalens Partnerstadt Antakya machen, wo die Botanik Expo eröffnet wird. Diese wird an zwei Standorten in Antakya und in Iskenderun stattfinden.

Die Stadt Aalen wird sich auf der Expo 2022 in Hatay mit einem typisch schwäbischen Bauerngarten präsentieren. Im Zentrum des Gartens wird das Spionrathaus als Pavillon stehen. Hierfür wurde der Spionkopf in Originalgröße im 3D-Druck durch die Mitarbeiter des Zentrum für Optische Technologien an der Hochschule Aalen hergestellt.

Diesen Kopf hat Aalens ehemaliger Bürgermeister Thilo Rentschler (links) seinem Amtskollegen Lütfü Savas bei einem Delegationsbesuch im August vergangenen Jahres übergeben.