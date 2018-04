Herzlicher Empfang für die Aalener Delegation am Flughafen im mosambikanischen Vilankulo: Dort haben unter anderem der deutsche Botschafter Detlev Wolter (links) und Vilankulos Oberbürgermeister Albino Manuel Machado (Zweiter von rechts) die Aalener um Oberbürgermeister Thilo Rentschler (Zweiter von links) empfangen. Mit der Stadt am Indischen Ozean schließt die Stadt Aalen in den kommenden Tagen einen Freundschaftsvertrag, um in einem der ärmsten Länder der Welt zu helfen. Besonders geht es dabei um das Thema Bildung, weshalb unter anderem auch Gerhard Schneider (rechts), Rektor der Hochschule Aalen, mitgereist ist.