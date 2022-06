Aalener Delegation besucht Cervia

Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle hat gemeinsam mit einer Delegation Aalens Partnerstadt Cervia an der italienischen Adriaküste besucht. Anlass der Reise war neben einem Austausch nach der Pandemie die Eröffnung der „Cervia Gartenstadt“, zu der Aalen traditionsgemäß ein Blumenarrangement beisteuert.

Die Partnerschaft zwischen Aalen und Cervia feierte im vergangenen Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Viele enge Freundschaften sind in diesen Jahren entstanden. „Nach den zwei Jahren Pandemie, in denen wir auf Abstand leben mussten, wird es Zeit, dass wir die enge Freundschaft wieder aufleben lassen und die Menschen unserer Städte näher zueinander bringen“, sagte Wolfgang Steidle. Dafür haben sich Stadträtin Doris Klein, Stadtrat Hartmut Schlipf sowie Beate Schön vom Städtepartnerschaftsverein Aalen und Judith Wittmann, Beauftragte für Städtepartnerschaften, mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Cervia vor Ort ausgetauscht und viele interessante Projektideen entwickelt. „Es ist uns eine Ehre, zum 50. Jubiläum der ,Cervia Gartenstadt’ hier zu sein, die in diesem Jahr dem Frieden und der Freundschaft gewidmet ist“, sagte Steidle in seiner Ansprache zu Cervias Bürgermeister Massimo Medri.

Neben dem Besuch der Feierlichkeiten zur Eröffnung der Blumenschau standen auch ein intensiver Austausch im Rathaus sowie die Teilnahme am Festgottesdienst mit anschließender Schiffsprozession zu Ehren des heiligen Antonius von Padua auf dem Programm. Für Cervia ist die Fischerei ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bei der Zeremonie wird um den Segen für die Schifffahrer gebeten.

Nicht per Schiff, sondern über den Landweg erwartet Aalen die italienischen Freunde im September. Steidle lud zu den Reichsstädter Tagen ein.