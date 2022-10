Aalener Christen feiern ihr Fest der Einheit

Alle zwei Jahre nehmen die Aalener Christen den politischen Tag der deutschen Einheit zum Anlass, um am 3. Oktober als Christen in der Stadt ein Fest der Einheit zu begehen. Es begann 2008 bei der Gemeinde „Hoffnung für alle“ im Kinopark, dort wo sich Aalens Christen jetzt wieder getroffen haben, um ein Zeugnis der Einheit in diese Stadt zu senden.

Pastor Thomas Mayer als Hausherr begrüßte die Gäste und gab seiner Freude Ausdruck, dass die Christen Aalens nun schon zum achten Male zu einem Fest der Einheit zusammenkommen. Pfarrer Bernhard Richter von der evangelischen Kirchengemeinde Aalen sprach von der Bedeutung und der Notwendigkeit, dass Gemeinden sich trotz aller Unterschiede zusammentun und als Christen mit einer Stimme sprechen. Dominik Schwenk stimmte mit seiner Band eine ganze Reihe von Lobpreisliedern an, ehe der Theologe, Autor, Coach und ehemalige Pastor Stefan Vatter aus Kempten die Predigt hielt. Unter dem Motto „Wirksam leben“ entfaltete er drei Punkte: Sehnsüchte wahrnehmen, existentiell reden und nicht oberflächlich und die Verkündigung des Evangeliums in 30 Sekunden.

Im Anschluss interviewte Thomas Mayer Bernhard Richter, für den es das letzte Fest der Einheit im aktiven Dienst war. Richter dankte der Arbeitsgemeinschaft Aalener Christen (AAC) für das Vertrauen, durch das man in vielen Jahren zusammengewachsen sei. Die Allianzgebetswoche, der Pfingstmontag im Stadtgarten und dieses Fest der Einheiten seien ganz wertvolle Zeichen des Zusammenhalts der Christen in dieser Stadt. „Wir werden weniger“, so der Stadtkirchenpfarrer, „ und darum werden gemeinsame Zeichen immer wichtiger, nach innen, um das Miteinander zu stärken, aber auch nach außen, damit die Öffentlichkeit die Stimme der Christen wahrnimmt“. Richter sprach von der Gefahr, dass Kirchen nur noch als Verein unter vielen anderen wahrgenommen würden. Darum käme es ganz stark auf das Miteinander an, den es in aller Verschiedenheit auch künftig zu pflegen gelte.

Mit zwei symbolischen Geschenken bedankte sich Richter: Da den Kirchen eine Saure-Gurken-Zeit prophezeit werde, habe er ein Glas solcher Gurken mitgebracht, aber auch ein süßes Kuchenherz mit der Aufschrift „Danke AAC“, denn jeder solle etwas vom Kuchen abbekommen und Teil des Ganzen sein.

Mit den Fürbitten von Sabrina Löffler und Walter Ohligschläger und dem Liedvers „Der Segen Gottes möge dich umarmen“ ging das Fest der Einheit zu Ende, dem sich ein gemütliches Zusammensein anschloss.