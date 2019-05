Aalener Bezirksliga-Baseballer bleiben weiter ungeschlagen

Am vergangenen Sonntag haben die Baseballer der Aalen Strikers auch das zweite Heimspiel erfolgreich gestaltet können. Mit 11:10 (0:0/0:0/0:1/3:1/3:0/1:2/0:2/3:0/1:4) setzten sich die Ostälbler nach neun Innings gegen die Göppingen Green Sox durch und bleiben mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze der Bezirksliga I.

Von Beginn an entwickelte sich im früheren MTV-Stadion im Rohrwang zu ungewohntem Spielbeginn (12 Uhr) ein gutes Spiel. Vor allem die Defensive um die beiden Starting-Pitcher (Jonas Gräßer bei Aalen) dominierte zunächst das Spielgeschehen. Es dauerte bis zum vierten Spielabschnitt ehe der Gastgeber die ersten Punkte nach Hause bringen konnte. Zwar stand es da schon 2:0 für die Gäste vom Hohenstaufen, doch nach drei gut platzierten Treffern liefen Roelfsema, Dorsel und Tauporn drei Punkte zur erstmalige Führung für das Team der Aalener Sportallianz nach Hause. Mit 3:2 ging es in den fünften Abschnitt, und die Strikers bauten mit aggressivem Hitting und Baserunning erneut Druck auf, die Gästeverteidigung fand zunächst kein Gegenmittel. Neuzugang Jonas Markofsky, dessen Spielberechtigung erst am Samstag einging, Gräßer und erneut Roelfsema, der an diesem Tag sowohl offensiv als auch defensiv am 3.Base eine ganz starke Leistung bot, schraubten das Ergebnis in der Folge auf 6:2 für Aalen.

Tauporn bekommt Probleme

Im sechsten Durchgang verkürzten die Green Sox zunächst auf 4:6, den Kocherstädtern gelang bei eigenem Schlagrecht gegen den neuen Göppinger Werfer dagegen nur ein Punkt, im darauffolgenden Inning keiner. Da Reliefer Mike Tauporn nach gutem Beginn auf dem Werferhügel und zwei schnellen „Outs“ dann plötzlich Probleme mit der Strikezone bekam, konnte Göppingen bis zum Ende des siebten Innings auf 6:7 verkürzen. Die Aalener Mannschaft zeigte sich davon aber nur mäßig beeindruckt und schickte im achten Spielabschnitt - nun mit Closer Christian Bertuch auf der Pitcherposition - die Göppinger Schlagreihe ohne weitere Punkte zurück in die Feldverteidigung. Bei eigenem Schlagrecht schalteten die Strikers-Schlagmänner wieder einen Gang höher und schraubten auf 10:6. Nach zwei schnellen „Outs“ verpatzte die Defense die schnelle Vorentscheidung. Zunächst landete ein hoch geschlagener Ball ins Leftfield statt im Fanghandschuh auf dem Rasen. Danach ließ der Aalener Shortstop zwei gute Gelegenheiten zum dritten und alles entscheidenden Out durch Wurffehler liegen. So konnte Göppingen zum 10:10 ausgleichen, ehe Bertuch per Strike-Out schließlich für das dritte Out sorgte. Die Aalener Offensivreihe war bei Rückschlagrecht gefordert, ein Punkt fehlte noch zum Sieg. Zunächst gelang dem Green Sox-Werfer ein Strike-Out, doch danach kamen Stürmer und Markofsky per Hit sowie Jonas Gräßer per Freilauf auf Base. Tobias Stürmer blieb es vorbehalten den Siegpunkt nach Hause zu laufen.