Aalener Baseballer: Neustart in der Bezirksliga

Die Baseballabteilung der Aalener Sportallianz, besser bekannt als Strikers, bereitet sich auf die neue Saison 2019 vor.

Die erste Herrenmannschaft wird nach dem Abgang beziehungsweise Ausfall von nicht weniger als acht Stammkräften neu in der Bezirksliga an den Start gehen. Trainer Tobias Stürmer wird versuchen, mit dem verbliebenen Spielerkern ergänzt durch einige Routiniers und junge Nachwuchskräfte eine schlagkräftige Mannschaft ins Rennen zu schicken. Am 6. April nimmt die Mannschaft an einem ersten Vorbereitungsturnier im bayerischen Landsberg teil. Für den Nachwuchs, sprich Minis (4 bis 10 Jahre) sowie Schüler/Jugend (11 bis 15 Jahre) wird es in diesem Jahr voraussichtlich noch nicht für den regelmäßigen Spielbetrieb reichen, da beiden Teams die Spielerdecke noch etwas dünn ist.

Hochmotivierte Spieler

Alle Spieler sind aber hochmotiviert beim Training dabei und freuen sich ebenso wie das gemischte Freizeit-Softballteam auf Turnierteilnahmen beziehungsweise möglichst viele Freundschaftsspiele gegen Mannschaften in der Region. Interessierte Baseballer und Neueinsteiger können jederzeit beim Training, das momentan noch in der Halle stattfindet, vorbeischauen und kostenlos reinschnuppern. Mehr Infos gibt es auch unter strikers.de.

Die Trainingszeiten: Minis (4-10 Jahre): Dienstag, 17.30-18.30 Uhr, Galgenberghalle, Aalen, Kontakt: mini@strikers.de; Schüler/Jugend (11-15 Jahre): Freitag, 16-17.30, Thomas-Zander-Halle, Aalen, Kontakt: jugendi@strikers.de; Softball-Mixed (Frauen & Männer, ab 16 Jahre): Montag, 20.30-22 Uhr, Galgenberghalle, Kontakt: softball@strikers.de; Herren-Baseball (ab 16 Jahre): Mittwoch, 20.30-22 Uhr, Karl-Weiland-Halle, Aalen, Kontakt: herren@strikers.de.

Trainer und Schiedsrichter gesucht: Um den Trainings- und Spielbetrieb bewältigen zu können, suchen die Strikers zusätzliche Baseballtrainer- und -betreuer für den Nachwuchsbereich sowie vor allem Schiedsrichter und Scorer. Wer bereits über Erfahrung im Baseballsport verfügt und sich eine solche Tätigkeit bei den Aalen Strikers vorstellen kann, darf sich gerne an die Aalener Sportallianz unter dem Stichwort „Schiedsrichter und Trainer bei den Strikers“ wenden (Email: info@aalener-sportallianz.com).