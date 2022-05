Aalener Baseballer mit Premiere in Heidenheim

Das Baseball-Schülerteam der Aalen Strikers (U 13) hat sich bei seiner Premiere bei besten äußeren Bedingungen tapfer geschlagen. Beim Auswärtsspiel gegen die Heidenheim Heideköpfen 2 gab es zwar keine Punkte zu holen, doch das war allen bereits im Vorfeld klar. Es wurden zwei Spieltage nacheinander im Doubleheader-Modus gespielt und das eigentlich für 27. Mai terminierte Heimspiel in Aalen aufgrund von Terminüberschneidungen gleich im Anschluss an die ersten beiden Begegnungen gespielt.

Die Spiele entwickelten sich wie erwartet. Die Aalener Baseball-Youngsters hatten alle Hände voll zu tun, um sich nach den Trainingseinheiten ohne Gegner im allerersten realen Spiel an den Spielmodus zu gewöhnen. Dazu kam, dass der Gastgeber in der Offensive viele Bälle im Feld verteilte und die Aalener Defensive somit stets vollbeschäftigt war. Bei eigenem Schlagrecht traten die ASA-Schlagleute mutig auf, regelmäßig wurden Bälle ins Spielfeld geschlagen, die aber von der Heideköpfe-Defense meistens in „Outs“ verwandelt werden konnten.

Fazit: Der durchweg ältere und mit deutlich mehr Spielpraxis ausgestattete Nachwuchs des amtierenden Deutschen Meisters von der Brenz ließ den Aalener Rookies bei allen Spielen keine Chance und gewann hochverdient jeweils „zu Null“.

Dennoch gibt es keinen Grund für den Aalener Nachwuchs, den Kopf hängen zu lassen. Die Mannschaft hat sich kontinuierlich gesteigert, einen vorbildlichen Teamspirit an den Tag gelegt, sich nie die Freude am Spiel nehmen lassen und brachte spätestens im dritten Spiel die beste Leistung auf den Platz.

Auf diesen Ansätzen lässt sich im Trainining nun gezielt aufbauen, alle haben gesehen auf was es beim Baseball ankommt. Das nächste Spiel bestreitet das Schülerteam an diesem (7. Mai, 11 Uhr) erneut auswärts bei den Göppingen Green Sox.

Info: Jeden Dienstag und Freitag (jeweils 16.30 bis 18 Uhr) können Baseball-interessierte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren beim Training reinschnuppern und zweimal zur Probe kostenlos mittrainieren. Kontakt: jugend@strikers.de. Weitere Infos rund um Baseball in Aalen gibt es jederzeit online unter. Baseball - Aalener Sportallianz (aalener-sportallianz.de).