Aalener „Baar“-Wirt ist sauer auf die Stadt: Unnötige Investitionen wegen Rückziehers

Dimitrios Ignatiadis ist sauer auf die Stadt Aalen. Er wollte sein Lokal, Die Baar, an einen Nachpächter veräußern, der in den Räumen in der Stuttgarter Straße eine Sisha-Bar eröffnen wollte. Einer dafür notwendigen Nutzungsänderung stehe nichts im Weg, habe ihm die Stadt mitgeteilt. Daraufhin habe er etliche Investitionen getätigt, einen Vorvertrag mit dem Nachpächter geschlossen und eine neue Arbeitsstelle angetreten.

Doch dann habe die Stadt einen Rückzieher gemacht. Da sich sein Lokal in einem Gebiet befindet, in dem künftig laut Willen des Gemeinderats keine Sisha-Bars mehr erlaubt sein sollen, könne sein Antrag auf Nutzungsänderung vorerst nicht erteilt werden. „Jetzt stehe ich ohne Nachpächter da, muss nach wie vor die Pacht für das Lokal bezahlen und komme aus meinem Arbeitsvertrag nicht heraus.“

2014 hat der aus Ellwangen stammende 38-jährige Dimitrios Igniatidis das Restaurant mit Cocktailbar im Erd- und Untergeschoss des ehemaligen Haux-Gebäudes in der Stuttgarter Straße eröffnet. Parallel dazu betrieb der Gastronom, der acht Jahre davor in Ellwangen die Mondi Bar führte, in den Sommermonaten unter anderem die Sommerbaar in Ellwangen und war auch bei einigen Veranstaltungen wie der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 auf dem Aalener Sparkassenplatz im Einsatz.

Anfang 2019 seien auf den Gastronomen, dessen Vater seit fast 50 Jahren das Restaurant Retsina in Ellwangen führt, junge Interessenten zugekommen, die sich für sein Lokal interessierten und vorhatten, hier eine Sisha-Bar zu betreiben. Da Ignatiadis sich allerdings unsicher gewesen sei, ob eine solche in den Räumen eröffnen darf, habe er sich bei der Stadt erkundigt. Daraufhin sei ihm in einem Gespräch unter Zeugen versichert worden, dass das kein Problem sei. Sein Lokal würde den Anforderungen an den Betrieb einer Sisha-Bar hinsichtlich des Brandschutzes und der Lüftungsanlage Rechnung tragen. Insofern müsse er auch keinen Antrag auf Nutzungsänderung stellen.

Anfang Februar 2020 habe ihn die Stadt dann darüber informiert, dass nun doch ein Antrag auf Nutzungsänderung vonnöten sei. Ihm sei allerdings auch versichert worden, dass der Genehmigung einer solchen nichts im Weg stehen würde. Daraufhin habe Ignatiadis einen Architekten beauftragt und gemeinsam mit ihm im Juni 2020 den Antrag eingereicht. In dem Glauben, der Aussage der Stadt vertrauen zu können, habe er einen Vorvertrag mit dem Nachpächter abgeschlossen und mit gutem Gewissen den Vertrag mit seinem neuen Arbeitgeber unterschrieben.

Bis Ende September 2020 habe Ignatiadis nichts mehr von der Stadt gehört. Dann habe er aus der Zeitung erfahren müssen, dass der Gemeinderat der Stadt Aalen den Bebauungsplan in verschiedenen Bereichen in der Innenstadt dahingehend ändern möchte, dass sich hier keine Sisha-Bars mehr ansiedeln. Betroffen von dieser Entscheidung sei auch der Standort seines Lokals in der Stuttgarter Straße.

Der 38-Jährige sei fast vom Glauben abgefallen. Enttäuscht darüber, wie die Stadt Aalen mit ihm umgesprungen ist, mündlich zugesagte Versprechungen nicht gehalten hat, und ihn selbst nach der Entscheidung des Gemeinderats nicht informiert hat, schaltete er den Münchner Anwalt Christos Periperidis ein.

In einem Schreiben vom 15. Oktober 2020, das den „Aalener Nachrichten“ vorliegt, kritisierte dieser das Gebaren der Stadt, dass sich diese mehr als drei Monate nach Einreichung des Antrags auf Nutzungsänderung nicht bei seinem Mandaten gemeldet habe und er immer fernmündlich dahingehend vertröstet worden sei, dass seine Angelegenheit bald erledigt werde.

Darüber hinaus bat Periperidis um Akteneinsicht und machte darauf aufmerksam, dass sein Mandant angesichts seiner finanziellen Aufwendungen für den Antrag der Nutzungsänderung Schadensersatzansprüche gegen die Stadt geltend machen könne. Erst nach dem Druck vonseiten des Anwalts hat sich die Stadt in einem Schreiben vom 29. Oktober 2020 geäußert und erklärt, das der gestellte Antrag auf Nutzungsänderung wegen des Beschlusses des Gemeinderats derzeit auf Eis liege und bis 15. Oktober 2021 nicht erteilt werden könne. Damit sei auch der Vorvertrag mit dem Nachpächter gestorben, sagt Ignatiadis.

„Gegen den Bescheid der Stadt Aalen werden wir nicht vorgehen“, sagt der Anwalt Periperidis. Dieser sei rechtskräftig und dagegen zu klagen, sei nicht von Erfolg gekrönt. Doch die rechtliche Seite sei das eine, die menschliche Seite eine andere. Das Verhalten gegenüber seinem Mandanten sei nicht in Ordnung gewesen. Er habe mehrfach das Signal erhalten, dass er den Antrag auf Nutzungsänderung stellen kann und es außer Frage stehe, dass diese genehmigt wird. „Die mündliche Zusicherung vonseiten der Stadt können wir allerdings nicht beweisen.“

„Wenn ich gewusst hätte, dass sich die Stadt Aalen mir gegenüber so unfair verhält, hätte ich anders reagiert. „Dann hätte ich meinen Arbeitsvertrag nicht unterschrieben und das Lokal weitergeführt. Corona hin oder her.“ Dass er in Zeiten der Pandemie und des Lockdowns einen Nachpächter findet, sei unwahrscheinlich. „Insofern zahle ich nach wie vor die Pacht für das Lokal, komme aus meinen Arbeitsvertrag nicht so schnell heraus und muss finanzielle Belastungen hinnehmen, die mir wegen des Antrags auf Nutzungsänderung entstanden sind.“

Das sagt die Stadt

Dimitrios Ignatiadis sei 2019 auf die Stadt Aalen zugekommen, weil er die Nutzung seiner Flächen in eine Shisha-Bar ändern wollte, bestätigt der stellvertretende Pressesprecher Sascha Kurz. In Gesprächen mit der städtischen Baurechtsbehörde sei auf die geltenden Brandschutzauflagen der Landesbauordnung sowie auf die geltenden Auflagen der Stadt Aalen für Shisha-Bars hingewiesen worden. Die Stadt habe Ignatiadis auch empfohlen, nicht in einen kostspieligen Umbau zu investieren, bevor ihm nicht die baurechtliche Genehmigung der Nutzungsänderung vorliegt.

Diese sei aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats bis 15. Oktober dieses Jahres zurückgestellt worden, da sich sein Lokal in einem Gebiet befindet, in dem derzeit die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass sich hier keine Sisha-Bars mehr ansiedeln.

„Ignatiadis hätte seine Gaststätte ,Die Baar’ bis heute weiterbetreiben können. Ihm wurde zu keinem Zeitpunkt zugesichert, dass eine Genehmigung zur Nutzung als Shisha-Bar seitens der Stadt erteilt wird“, sagt Kurz. Zudem sei er darauf hingewiesen worden, dass sein Anliegen auch mit den anderen Fachbehörden wie dem Stadtplanungsamt abgestimmt werden muss.

Innenstadt darf nicht nur aus Sisha-Bars bestehen

Die Situation, in der sich Dimitrios Ignatiadis befindet, sei bedauerlich und „er tut mir auch leid“, sagt Aalens Citymanager Reinhard Skusa. Dass er sich allerdings nur auf mündliche Aussagen verlassen, Folgeentscheidungen getroffen und nicht gewartet hat, bis ihm die Genehmigung seines Antrags auf Nutzungsänderung schriftlich positiv beschieden wird, sei sein Fehler gewesen. „Kein Mensch würde nach Südafrika fliegen, bevor er nicht die Buchungsbestätigung des Hotels vor sich liegen hat“, sagt Skusa.

„Ich bin froh und dankbar, dass die Stadt regelnd eingreift, um die Attraktivität der Innenstadt zu bewahren.“ Das habe sie bereits auf Grundlage des 2020 fortgeschriebenen Acocella-Gutachtens getan, das innenstadtrelevanten Handel außerhalb der City verbietet. Auch gegen die Flut an Spielhallen sowie Wettbüros/Wettannahmestellen sei die Stadt vorgegangen. Dass jetzt die vermehrte Ansiedlung von Shisha-Bars kritisch beäugt wird, sei positiv. Ansonsten würde diese aus dem Ruder laufen. Und kein Bürger wolle, dass eine Innenstadt nur noch aus Herrenbarbieren, Dönerläden und Sisha-Bars besteht.