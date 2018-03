Aalener Bürgerchor probt im Kloster Neresheim

Am vergangenen Wochenende hat der erste Aalener Bürgerchor des Theaters der Stadt Aalen, der am 4. Mai in der Aalener Stadthalle seinen großen Auftritt hat, im Kloster Neresheim geprobt. „Wir sind die nebelfreie Stadt“ – ein Text über Aalen wird derzeit von rund 70 Menschen aus Aalen einstudiert, um das geprobte dann am am 4. Mai um 20 Uhr der Öffentlichkeit in der Stadthalle zu präsentieren. Der Text selbst stammt aus der Feder der Autorin Dagrun Hintze, die 20 Menschen aus Aalen zu ihrer Stadt befragt und interviewt hat. Geprobt wird seit Anfang Januar einmal wöchentlich im Theater der Stadt Aalen gemeinsam mit Kirchenmusikdirektor Thomas Haller (Bezirkskantor), Michael Flechsler (Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle) und Tina Brüggemann (Theater der Stadt).

Mit von der Partie sind auch noch andere Institutionen aus Aalen – etwa die Musikschule –, die dazu beitragen, aus dem Abend eine wortgewaltige, musikalische und visuelle Entdeckungsreise durch Aalen und seine Geschichte machen.