Aalener Architekturbüro ausgezeichnet

Die Freude ist groß bei Liebel-Architekten in Aalen: Zwei Einfamilienhäuser - eins am Albtrauf, eins in Niederbayern -haben jeweils eine Auszeichnung bei drei renommierten Architektur-Wettbewerben gewonnen.

Nachdem bereits zahlreiche kommunale Projekte des Büros mit dem „German Design Award“ und den „Iconic Awards“ ausgezeichnet wurden, freut es Bernd Liebel und die beiden projektverantwortlichen Architektinnen Carmen Jochim und Kristina Rosental besonders, dass nun auch zwei Einfamilienhäuser und damit private Bauherren die begehrten Preise erhalten. Die „Iconic Awards“ prämieren visionäre Gebäude und die Auszeichnung gilt als unabhängiges Gütesiegel internationalen Rangs für kontemporäre Entwicklungen und gestalterische Leistungen.

Der„German Design Award“ zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und genießt weit über die Fachkreise hinaus hohes Ansehen. Die Auszeichnung für das „Haus am Albtrauf“ begründete die internationale Jury wie folgt: „Dass durch das geschickte Herausschneiden verschieden großer Volumen aus dem Gebäudekörper das natürliche Tageslicht von mehreren Seiten in die Räume des Bungalows gelangt, ist eine intelligente Lösung. Dabei schließt sich die elegante Architektur zur dicht bebauten Nachbarschaft, öffnet sich aber zur Natur hin.“Das Grundstück war spannend“ sagt Bernd Liebel, „schmal, langgezogen und an einem Nordhang mit dichter Nachbarbebauung“.