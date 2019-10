Aalen zu Besuch in China

Eine Delegation der Hochschule Aalen hat die Internationale Woche der Shenzhen Technology University (SZTU) in China besucht. Angesichts der zunehmenden Bedeutung des bevölkerungsreichsten Landes der Welt sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch in der Forschungslandschaft möchte die Hochschule Aalen ihre Kontakte in das asiatische Land weiter intensivieren.

SZTU-Präsident Professor Ruan Shuangchen betonte, dass die Hochschule Aalen die erste Partnerhochschule der SZTU war und deshalb die Beziehung zu Aalen besonders sei. Diese gelte es nun durch gegenseitigen Austausch weiter auszubauen.

Die Shenzhen Technology University wurde nach dem Modell deutscher Fachhochschulen aufgebaut und vor zwei Jahren eröffnet. Seit ihrer Gründung ist ihr die Hochschule Aalen als Partnerhochschule verbunden. Im Rahmen der Internationalen Woche pflanzten Professor Ruan Shuangchen und die Vorsitzenden der SZTU-Partnerhochschulen, darunter auch der Rektor der Hochschule Aalen, Professor Gerhard Schneider, gemeinsam einen Baum. Dieser soll ein Symbol für die gemeinsamen internationalen Beziehungen darstellen.