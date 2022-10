Aalen wird zum Treff für alle Vierbeiner

Jede Menge neugieriger Spürnasen treffen sich am kommenden Samstag, 15. Oktober, zum zweiten Festival der Vierbeiner in Aalen. Von 10 bis 16 Uhr dreht sich auf dem Spritzenhausplatz alles um die Fellnasen.

Ein feines Näschen für tierisch gute Aktionen entwickelte die aus Bopfingen stammende Hundetrainerin und Verhaltenstherapeutin Elke Gerhardt schon im vergangenen Jahr, als sie innerhalb der Aalener Veranstaltungsreihe „Erlebnis Herbst“ ein eigenes Programm unter dem Motto „Geliebte Fellnasen“ auf dem Spritzenhausplatz anbot. Sie installierte damals einen dynamischen Agility-Parcours, der einer großen Manege glich. Schon nach wenigen Minuten flitzten die sichtlich erfreuten Vierbeiner durch Tunnel, über Brücken und entlang der bunten Slalomstangen.

Für ihren zweiten Auftritt am kommenden Samstag hat die quirlige Hundeflüsterin nun eine kleine Gruppe Gleichgesinnter um sich geschart. Herausgekommen ist ein stattliches Programm vielfältiger Themen, die wohl jeden Hundefreund interessieren dürften. Los geht es gleich mit einer Vorführung der Rettungsstaffel Ostwürttemberg, die diesmal ihre Personenspürhunde ins Scheinwerferlicht rückt, um vor Ort zu zeigen, zu welch außerordentlichen Leistungen diese spezialisierten Schnüffelnasen fähig sind. Weitere Themen werden neben der artgerechten Ernährung und der praktischen Vorführung richtiger Leinen und Geschirre auch physiologische Aspekte sein, die oftmals besonders nach Verletzungen notwendig sind. Zu all diesen Themen stehen den Besuchern an diesem Tage Experten zur Seite, die Auskunft geben sowie erste praktische Ratschläge erteilen. Nicht zu kurz kommt die passende Frisur, wenn der Hunbdefriseur live zur Tat schreitet.

Über all dem steht, neben dem Tierschutz, dem ein weites Feld eingeräumt wird, wieder die gute Erziehung, die sich wie ein roter Faden durchs Programm zieht. Für alle hungrigen Zweibeiner bietet Ina Kolb mit ihrem Food-Caravan ganz artgerecht duftende Hot Dogs, die gern auch brüderlich mit dem besten Freund geteilt werden dürfen.