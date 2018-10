Aalen wird zum größten Club der Ostalb

Wenn Massen an Feierwütigen und Partygängern durch die Aalener Bars und Clubs ziehen, dann heißt es „Aalen tanzt“. So auch am Dienstagabend, an dem Bands und DJs in fünf Bars, Kneipen und Kneipen für Stimmung und volles Haus sorgten. Einiges los war in der Havanna Bar (Foto: Thomas Siedler), wo Felico3000 auflegte. Auch daneben im Hobel wurde ausgelassen bei Musik der Acoustic-Cover-Band La Critz gefeiert. Ein Anziehungspunkt für viele Aalener und Besucher von außerhalb war auch der Club Die Lola, wo im Clubfloor Anna Reusch das Partyvolk mit House und Techhouse-Sounds zum Grooven brachte. Die Radio7-Mixshow gastierte mit Star-DJ und House-Legende Chris Montana im Enchilada und im Safe Motodrom verwandelte das CRA-DJ-Team das Ostertag in einen Partytempel.