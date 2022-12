Aalen wird wieder „wortgewaltig“

Wie stets im Jahr der Preisverleihung des Schubart-Literaturpreises werden die Preisträger in einer Matinee am Sonntag aus ihren Werken lesen. Der Leiter der Stadtbibliothek Aalen, Michael Steffel, stellt zuvor die Schubart-Literaturpreisträger und ihre Werke am 7. März um 17 Uhr im Literaturtreff im Torhaus vor.

Und auch das Kino am Kocher stellt einen zum Thema passenden Film vor. Welcher Film am 15. März zu sehen sein wird, wird festgelegt, wenn die Schubart-Jury Ende Januar ihre Entscheidung bekannt gibt.

Wortgewaltig wie Christian Friedrich Daniel Schubart in Wort, Ton und Meinung sind auch die Künstlerinnen und Künstler, die in diesem Jahr den Bogen von Schubart in die Gegenwart schlagen. Dazu gehört Vincent Klink, der am 5. März um 11 Uhr im Kulturbahnhof KubAA mit seinem neuesten Buch „Ein Bauch spaziert durch Venedig“ nach Italien entführt. Die Matinee ist eher eine Performance des auf der Ostalb verwurzelten Kochs und Künstlers. Er erzählt, schwadroniert und schwärmt, bis das Publikum den Geschmack der venezianischen Küche auf den Lippen und die südliche Sonne Italiens auf der Haut spürt. Klink ist, wie Schubart auch, Musiker. Gemeinsam mit dem Jazzgitarristen Lorenzo Petrocca umrahmt er seine Ausführungen an der Querflöte und sorgt für den beschwingten Ton.

Der ausdrucksstarken Musik hat sich das Frankfurter Jazz Trio verschieben, das sich mit Eva Mayerhofer am 10. März um 20 Uhr im KubAA dem Komponisten Kurt Weill widmen. Weill, der wie viele Intellektuelle während der Nazi-Diktatur aus Deutschland emigrierte, gilt als einer der wichtigsten Komponisten der USA und wurde zu einem wichtigen Impulsgeber für den Jazz. „Lost in the stars“, so der Titel des moderierten Jazz-Konzerts.

In „Alle_Zeit“ beschäftigt sich die Journalistin und Autorin Teresa Bücker am 22. März um 19 Uhr im Kub-AA dem Thema Zeitgerechtigkeit. Wer wird für seine Arbeit bezahlt, wer nicht? Wer hat Zeit, für seine Interessen einzutreten? Die meiste Zeit wird heute der Erwerbsarbeit zugestanden, für soziale Beziehungen, Sorgearbeit und Erholung bleibt zu wenig Platz. Bücker macht konkrete Vorschläge, wie eine moderne Zeitkultur aussehen kann.

Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der vhs Aalen und der Stabsstelle für Chancengleichheit, demografischen Wandel und Integration statt.

Die Orgel im KubAA steht im Mittelpunkt der letzten „wortgewaltig“-Veranstaltung am 31. März um 20 Uhr. Michael Schütz, Beauftragter für Popularmusik in der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, entlockt der Königin der Instrumente ungewohnt weltliche Klänge. Er spielt Pop, Rock und Filmmusik, lässt Helden wieder aufleben und bietet unter anderem mit Beatles, Sting, Queen und Abba ein völlig neues Konzerterlebnis.

Passend zu „wortgewaltig“ spielt Papier in einer begleitenden Ausstellung von März bis Mai die große Rolle. Unter dem Titel „Weißer Klang“ zeigt Aja von Loeper in der Galerie im Rathaus Aalen großformatige Arbeiten. Die Künstlerin bearbeitet das weiße Papier mit einem abgerundeten Stück Holz, es entstehen plastische Strukturen, mal glatt, zart glänzend, mal rau mit zerfasernden Flächen. Das Papier verwandelt sich zur dreidimensionalen Malerei, wirkt zeichnerisch und plastisch zugleich. Die Vernissage ist am 3. März um 18.30 Uhr.