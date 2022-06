Aalen wird nicht sein Pflaster: Kasim Gashi wird ausgeknockt und beendet Karriere

Es hatte ein wenig etwas von „Wetten, dass..?“ an diesem Samstagabend, die Älteren werden sich erinnern. Zwar saßen die Familien nicht gemütlich auf der Couch und schauten sich die Sendung an in dem Wissen, dass Moderator Thomas Gottschalk wieder maßlos überziehen wird, aber von der Länge her ist der Verlauf in der Aalener Ulrich-Pfeifle-Halle vergleichbar gewesen. Kurz nach Mitternacht endlich war es so weit, dass der Heubacher Boxer Kasim Gashi als Hauptact an der Reihe war, gegen den 41-jährigen Weißrussen Siarhei Huliakevich in den Ring stieg.

Wie Gottschalk: Nun ist Schluss für Kasim Gashi

Gashi, der die Veranstaltung auch organisierte, mimte also den Gottschalk, fünf Stunden mit vielen Boxkämpfen lagen zu diesem Zeitpunkt hinter dem Aalener Publikum. Und es gibt noch eine weitere Parallele zu Gottschalk: Gashi unterlag in der siebten Runde durch Knockout – und verkündete danach seinen Abschied aus dem Ring, zumindest aktiv. Diese Bekanntgabe haute das Publikum, rund 500 waren gekommen (auf 1000 hatten die Veranstalter gehofft), mehr um, als der Kampf zuvor. Was nun komme, wurde er vom Ringsprecher gefragt. „Das Ende meiner Boxkarriere. Ich habe, Gott sei Dank, vier gesunde Kinder. Es reicht. Fertig. Ich hab nun 23 Jahre Boxport hinter mir, das war es, ich will nicht mehr“, sagte Gashi.

Keine neue Fanbase, stattdessen Karriereende

Er wollte das Aalener Publikum mitreißen, neben Schwäbisch Gmünd und Heubach, wo ihn ohnehin jeder kennt, eine weitere Fanbase aufbauen, nun ist Aalen zum Ort seines Karrierendes geworden. Ein ausführlicher Bericht folgt.