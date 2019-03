Eigentlich hätte es im Gemeinderat eine Information über das Jugend- und Kulturzentrum in Vilankulo geben sollen. Der Wirbelsturm „Idai“ mit bis zu 1000 oder mehr befürchteten Todesopfern in Mosambik gab dem Tagesordnungspunkt eine neue Richtung. Zwar ist das mit Aalen über die Städtefreundschaft verbundene Vilankulo, wie Aalens Oberbürgermeister mitteilte, weitgehend verschont geblieben. Die Stadt und der Gemeinderat wollen nun der besonders betroffenen Region Beira, rund 450 Kilometer nordöstlich von Vilankulo gelegen und den Menschen dort möglichst schnell helfen. Thilo Rentschler bittet die Bürger zu spenden: „Menschen, die zu den Ärmsten gehören auf der Welt, müssen um ihr nacktes Überleben kämpfen.“ Von den Überschwemmungen sind (Stand vom Donnerstag) über 600 000 Menschen direkt betroffen.

Hochschule schließt sich an

Dem Spendenaufruf schließt sich auch die Hochschule Aalen an. Denn die hatte im vergangenen Sommer mit der Katholischen Universität in Beira eine Zusammenarbeit in den Bereichen Lehre und Forschung vereinbart. In Beira sind 90 Prozent des Stadtgebiets schwer beschädigt. Angesichts der Lage dort ist für Andrea Hatam (SPD) Hilfe „ganz selbstverständlich“, für Uschi Barth (CDU) ist es selbstverständlich, dass man hilft, wenn Partner oder Freunde der Stadt in Not sind und Hilfestellung leistet. Michael Fleischer (Grüne) nannte eine konkrete Summe: 100 000 Euro von der Stadt, möglichst schnell und parallel zum Spendenaufruf an die Bürger. Diese Summe nannte Thilo Rentschler „sehr ehrenwert“, man müsse klar und schnell helfen. Allerdings hat er Zweifel, ob eine Summe in dieser Höhe innerhalb der Möglichkeiten der Stadt liegt und einen solchen möglichen Betrag wolle er dann lieber doch auf seine Rechtmäßigkeit beim Regierungspräsidium durch eine zügige Nachfrage prüfen lassen.

Wie hoch die Spende nun ausfallen soll, müsse im Ältestenrat besprochen werden, findet Claus Albrecht (Freie Wähler). Auch der OB hält das für „absolut sinnvoll“.