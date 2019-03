Aalen vier Tage lang Zentrum der Geologen

In Aalen tagen beim europäischen Geopark-Kongress 160 hochkarätige Geo-Wissenschaftler aus 23 Ländern. Der Kongress ist nur alle paar Jahre in Deutschland. Deshalb, so Aalens OB Thilo Rentschler beim Empfang im Rathaus, sei die Freude der Stadt umso größer, Gastgeberin zu sein.

Im Rathaus präsentierten sich die Unesco-Geoparks Europas: Von Portugal bis zur Türkei, von Island bis Sizilien. Natürlich waren auch die Ostalb und Aalen mit dem Besucherbergwerk vertreten – als Teil des Geoparks Schwäbische Alb.

Im Rathaus gab es aber nicht nur Ammoniten, Einblicke in Gesteinsformationen zu sehen und viele Info-Broschüren, sondern auch Spezialitäten aus den Geopark-Regionen zum Verkosten: Salami aus Ungarn, Wein aus Frankreich, Whisky aus Irland, Lachs aus Finnland, Dinkelgebäck aus Österreich, Honig aus Polen, Wein aus der Slowakei. Der Donnerstag war der öffentliche Teil des Kongresses mit Empfang, Abendprogramm mit dem Duo Swing Affairs und zwei spannenden Bildvorträgen unter anderem von Ulrich Sauerborn (Limesmuseum, Urweltmuseum) über die weltberühmten Fossilien von der Schwäbischen Alb und speziell aus dem Ostalbkreis. Die Ausstellung „Fossilien der Geoparks erzählen die Erdgeschichte im Rathaus ist bis Freitag, 29. März, zu sehen.