Aalen verdient durch Blitzer fleißig Geld

Ihre „Blitzer“ haben der Stadt im vergangenen Jahr in Aalen insgesamt knapp 738 000 Euro an Bußgeldern bei der Geschwindigkeitsüberwachung im Straßenverkehr in die Kasse gespült. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Stadt jetzt im Kultur-, Bildungs- und Finanzausschuss des Gemeinderats vorgelegt hat.

Für die stationäre Überwachung stehen der Stadt derzeit sechs Kameras zur Verfügung, die in einem rollierenden System in den Geschwindigkeitsmessanlagen eingesetzt werden.