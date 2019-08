Aalen und Hüttlingen wollen ihre weiße Weste wahren

Drei Spieltage sind absolviert, die Mannschaften der Fußball-Kreisliga A befinden sich somit schon längst im Spielrhythmus. Auch wenn sich in der Tabelle noch kein klares Bild abzeichnet, so haben sich sowohl in der Spitzengruppe als auch im Tabellenkeller bereits einige Überraschungen ereignet.

Kreisliga A II: Zwei Mannschaften drücken der Liga derzeit ihren Stempel auf. Der SSV Aalen (1./9 Punkte) und der TSV Hüttlingen (2./9) sind mit jeweils drei Siegen aus drei Spielen mustergültig aus der Sommerpause zurückgekehrt. Der Unterschied: Aalen glänzte angesichts von 13 Treffern und zehn verschiedenen Torschützen mit enormer Offensivpower, Hüttlingen hingegen überzeugt mit einer soliden Defensive und so musste Tormann Philipp Gruel in 270 Spielminuten noch kein einziges Mal hinter sich greifen. Diese im doppelten Sinne weiße Weste will der TSV auch im Gastspiel beim TSV Adelmannsfelden (7./5) bewahren. Dieses Duell bedeutete in der vergangenen Runde Spektakel pur, mit 5:4 ging Adelmannsfelden damals als Sieger vom Platz. Aktuell geizen die Platzherren noch mit Toren und netzten erst zweimal ein, sind aber immerhin noch ungeschlagen. Eine nicht minder schwierige Herausforderung erwartet den SSV Aalen zeitgleich vor heimischer Kulisse gegen die TSG Abtsgmünd (5./6), zumal man nach der 0:3-Schlappe vom Mai ausreichend vor den Kochertälern gewarnt sein sollte. Ohne Punktverlust ist auch noch der VfB Tannhausen (3./6), der zwischenzeitlich aber einmal spielfrei aussetzen musste. Mit dem in dieser Deutlichkeit nicht zu erwartenden 9:1-Sieg gegen Kerkingen hat sich der VfB in Lauerstellung hinter dem Spitzenduo begeben, muss nun aber beim FC Ellwangen (9./4) bestehen. Der Bezirksliga-Absteiger scheint mit dem jüngsten 3:2-Erfolg in Westhausen in der neuen Spielklasse angekommen zu sein. Jener TSV Westhausen (4./6) stellt übrigens den derzeit besten Torjäger der Liga, fünf der bislang Torerfolge gehen auf das Konto von Toni Holzner. Seine Treffsicherheit wird auch wieder von Nöten sein, damit der TSV vom schweren Auswärtsspiel beim SV DJK Stödtlen (8./4) etwas Zählbares mitnehmen kann. Vervollständigt wird die vorläufige Spitzengruppe vom SV Pfahlheim (6./5), der diese Position aber nun im Verfolgerduell beim TV Bopfingen (9./4) behaupten muss.

Vier Mannschaften wiederum ist der Saisonstart gründlich misslungen, sie warten noch auf ihren ersten Punktgewinn und finden sich folgerichtig am Tabellenende wieder. Dass es für die beiden Neulinge SC Unterschneidheim (15./3) und Sportfreunde Rosenberg (16./0) von Beginn gegen den Abstieg gehen würde, das war zu erwarten gewesen. Dass jedoch mit dem SV Wört (14./0) ein letztjähriger Bezirksligist und mit dem SV Kerkingen (17./0) ein potenzieller Aufstiegsaspirant dieses Quartett vervollständigen, verblüfft schon eher. Der SVK hat nach dem 1:9-Debakel der Vorwoche vorerst die Rote Laterne übernommen, will sich nun aber mit einem Heimerfolg gegen die Union Wasseralfingen (12./3) zurückmelden. Der SV Wört, der alle seine drei Partien jeweils hauchdünn mit einem Tor Unterschied verlor, hofft derweil darauf, im Heimspiel gegen die DJK SV Eigenzell (11./3) endlich einmal das bessere Ende für sich zu haben. Doch vor allem Wasseralfingen und Eigenzell werden diese Begegnungen keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, so droht ihnen im Falle einer Niederlage doch selbst das Abrutschen auf einen Abstiegsrang. Einen solchen werden die spielfreien Unterschneidheimer weiterhin belegen, während sich Mitaufsteiger Rosenberg ausgerechnet gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen II (13./3) gute Chancen auf das erste Erfolgserlebnis ausrechnen darf. Der Vizemeister nämlich ist bislang noch nicht ins Rollen gekommen und befindet sich nach den Schlappen gegen Adelmannsfelden (0:1) sowie Aalen (0:2) plötzlich mittendrin im Tabellenkeller.

Kreisliga A III: Die SGM Königsbronn/Oberkochen (5./4) will auch im dritten Auftritt dieser noch jungen Saison ungeschlagen bleiben. Das bevorstehende Gastspiel beim noch sieglosen SV Söhnstetten (13./1) sollte aber dennoch keinesfalls unterschätzt werden.