Aalen und die Sache mit der Null

Er kann es und es ist natürlich auch sein Sieg gewesen. Christian Demirtas (37 Jahre) hat den Schritt aus dem großen Schatten von Uwe Wolf geschafft und endlich den wichtigen und lebenswichtigen Sieg mit dem VfR Aalen im Abstiegskampf in der Regionalliga Südwest gefeiert. Sein erster Sieg als (Interims-) Trainer einer Profimannschaft. Im Umfeld hatten da manche schon ihre Zweifel. Nun hat er geliefert und wie.

Drei Punkte im Abstiegskampf. 35 Punkte und auf den zwölften Platz geklettert. Vier Punkte Abstand auf die bedrohlichen Plätze. Ein verdienter und erspielter Sieg gegen den Tabellensechsten Homburg. Einwechselspieler, die sofort funktionieren. Die Offensive treffsicher wie selten. Es hat vieles geklappt an diesem Samstagmittag in der Ostalb Arena. Der Matchplan, wie man immer so gerne sagt, er ist aufgegangen. „Natürlich ist es ein tolles Gefühl nach vier Monaten den ersten Dreier wieder einzufahren“, sagte Demirtas und es huschte im kurz ein Schmunzeln über die Lippen. Über sich allerdings reden, das wollte er nicht. „Es freut mich für die Mannschaft, die sich endlich wieder belohnt hat.“

Bescheiden genießt der ehemalige Bundesliga-Profi des FSV Mainz 05 und Familienvater den Moment. Er hat freilich ein paar Dinge verändert, beispielsweise findet sich Kristjan Arh Cesen in der Offensive wieder und wirbelt auf dieser Position die Abwehrreihen auf der Gegenseite durcheinander. Auch an der Seitenlinie ist es deutlich ruhiger, wenngleich Demirtas seine Jungs während des Spiels immer wieder antreibt und korrigiert.

Es war zuletzt nicht mehr das große Spektakel wie an manchen Spieltagen unter Wolf, aber es entwickelt sich langsam eine Spielidee heraus, die den VfR in der Liga halten könnte. „Wir freuen uns heute und vielleicht auch morgen. Am Montag starten wir dann wieder in die neue Woche.“ Diese beginnt mit der Rückkehr von Kapitän Alessandro Abruscia. Der wichtige Baustein der Aalener ist wieder genesen. Corona stoppte den immer noch torgefährlichsten Mann der Aalener zuletzt. Nun allerdings hat er sich frei getestet. Sicher nicht die schlechteste Nachricht für die kommenden Spiele.

Freilich weiß Demirtas, dass es nur ein Sieg war. Ein wichtiger. Wenn gegen Elversberg an diesem Mittwoch (19 Uhr) wieder Ungemach droht, muss der VfR weiter mutig spielen. Den Gegner durch frühes Anlaufen nerven, auf Fehler lauern und diese wie zuletzt Leon Volz sofort und konsequent nützen. „Wir wollen weiter erfolgreich bleiben“, schob Demirtas daher gleich nach. Die Null möglichst weiter hinten halten.

Immerhin gelang dem VfR nach der Nullnummer gegen den FSV Frankfurt und dem Heimsieg gegen Homburg das zweite Spiel ohne Gegentor in Folge. „Das gibt der Mannschaft sicher einen Push.“ Gelingt das auch im dritten Spiel, dann kann man auch in Elversberg etwas mitnehmen. „Klar“, sagte Demirtas. Wichtige Punkte ergaunern, um die bedrohliche Lage im Abstiegskampf zu verbessern. Der Tabellenzweite Elversberg (58 Punkte) wartet ausgeruht und mit der besten Offensive der Liga (62 Treffer in 28 Spielen). Das Spiel gegen die TSG Balingen fiel dem Wintereinbruch zum Opfer.

Einen prominenten Fan mehr, denn hat der VfR aus Aalen seit diesem Samstag: Homburg-Coach Timo Wenzel. „Ihr müsst in der Liga bleiben.“ Kein Wunder, schließlich kommt der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart, der einst den VfB im Jahr 2003 mit seinem Treffer zum 1:0 gegen die Glasgow Rangers ins Achtelfinale der Champions League schoss, gebürtig aus Ulm. Bei einer Auswärtsreise auf die Ostalb mit seiner Elf aus Homburg wartet daher auch immer eine Reise in die Heimat des 44 Jahre alten sympathischen Fußballlehrers.