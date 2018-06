Aalen trauert um Willi Entenmann

Der ehemalige Fußballtrainer und Bundesligaspieler Willi Entenmann ist tot. Entenmann starb am Dienstag im Alter von 68 Jahren in einem Krankenhaus in Garmisch-Partenkirchen an Herzversagen. Zuvor war er beim Langlaufen in Österreich zusammengebrochen. Er wurde mit einem Helikopter in die Klinik nach Deutschland geflogen, doch die Ärzte konnten nichts mehr für ihn tun. Neben seiner Ehefrau hinterlässt Willi Entenmann zwei erwachsene Kinder.

Als aktiver Spieler absolvierte er für den VfB Stuttgart 237 Erstligaspiele und erzielte 28 Tore. Seine Stationen als Trainer führten ihn unter anderem zum VfB Stuttgart, zum 1. FC Nürnberg, der SpVgg Unterhaching und dem VfR Aalen. Von 2000 bis 2001 betreute Entenmann die erste Mannschaft des VfR. Aus dieser Zeit bleibt er als geradliniger und ehrlicher Trainer und Mensch in Erinnerung.

Michael Butrej , Trainer beim A-Kreisligisten SV Ebnat, trainierte unter Entenmann sowohl in Nürnberg als auch in Aalen. „Ich habe sehr gute Erinnerungen an ihn. Er war ein ruhiger, sachlicher Typ mit viel Fußballverstand, der immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hatte. Gerade auf die jungen Spieler ist er besonders eingegangen. Er war immer ein Vorbild und ist bei jedem Lauftraining vorneweg gelaufen.“

Auch Erol Sabanov , mittlerweile Ersatztorwart beim FC Heidenheim, hat nur lobende Worte für den verstorbenen Entenmann übrig: „Er war eineinhalb Jahre lang mein Trainer in Aalen. Wir haben uns einander als Trainer und Kapitän sehr geschätzt. Er hat uns stets ein gesundes und sportliches Leben vorgelebt, was seinen Tod mit 68 Jahren umso tragischer macht.“

Helmut Dietterle , einst sowohl Vorgänger als auch Nachfolger von Entenmann als Trainer in Aalen, ringt um Fassung. „Das ist eine ganz traurige Nachricht, ein echter Schock. Willi war ein seriöser Trainer der alten Schule. Er hat sehr auf Fitness und Ernährung geachtet. Was passiert ist, ist sehr tragisch.“