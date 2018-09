Aalen tanzt geht in die nächste Runde

Karten gibt es zu acht Euro zuzüglich Gebühren unter www.sokomag.de/tickets bis Dienstag, 2. Oktober, 14 Uhr. Die Tickets müssen am Veranstaltungstag am Sokomag-Stand, am Ostertag oder an der Lola gegen Bändchen getauscht werden. An der Abendkasse ab 20 Uhr am Sokomag-Stand auf dem Marktplatz und ab 22 Uhr am Ostertag und in der Lola kosten die Karten zehn Euro. Alle nicht zentral gelegenen Locations steuert ein kostenloser Shuttlebus an. Dieser pendelt von 22 bis 4 Uhr zwischen der Innenstadt (Haltestelle Rathaus an der Stuttgarter Straße), Ostertag, Lola und zurück.