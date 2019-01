Aalen sucht seine Sportler des Jahres 2018

Das Sportjahr 2018 ist wieder ein erfolgreiches gewesen für die Sportler aus den Aalener Sportvereinen. Fehlen eigentlich nur noch die Antworten auf die Fragen: Wer ist die beste Sportlerin, der beste Sportler und die beste Mannschaft des vergangenes Jahres. Das zu entscheiden, ist nun Ihre Aufgabe. Denn ab diesem Mittwoch stehen nun die Nominierten für die entsprechenden Kategorien auch offiziell fest und zur Wahl. Die Abstimmung läuft noch bis zum 27. Januar.

Nach der steigenden Anzahl von Stimmabgaben bei der vergangenen Sportlerwahl (2016: 1033, 2017: 1723), obliegt auch in diesem Jahr die Abstimmung allen Sportfans. Eine Mehrfachwahl über das Internet ist allerdings nicht möglich und wird unterbunden. Daher müssen alle, die abstimmen möchten, neben ihrem Namen auch die Reisepass- oder Personalausweisnummer angeben. Außerdem werden unter den Teilnehmern wieder attraktive Preise verlost (siehe nebenstehende Box). Ausgewählt wurden die Nominierten von einem Gremium bestehen aus Vertretern der Stadtverbände Aalen und Wasseralfingen, der Kreissparkasse Ostalb, der AOK Ostwürttemberg, unter anderem den Aalener Nachrichten und der Stadt Aalen. Die Bekanntgabe der Wahlsieger findet in diesem Jahr bereits am 3. Februar in der Aalener Stadthalle statt.

Das sind die Nominierten zur Mannschaft der Jahres 2018: Das 6er Team der Kunstradsport „Elite“ des Rad-Sport-Verein Ebnat. Die Mitglieder sind: Pia Grimm, Franziska Grupp, Carolin Rodewald, Marina Röck, Jana Traub und Carolin Hald. Der Erfolg: 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften.

Die Bundesligamannschaft des Luftsportrings Aalen. Die Mitglieder sind: Wolfgang Gmeiner, Markus Frank, Erwin Ziegler, Johannes Böckler, Dieter Walz, Peter Aigen, Bernd Bräuchler, Ulrich Mildenberger, Josef Blümle, Volker Thumm, Paul Schwarz, Bernd Schmid, Thomas Aruani und Steffen Schwarzer. Die Erfolge in 2018: 2. Platz der OLC-World-League und Deutsche Vize-Meisterschaft in der Segelflug-Bundesliga.

Der Titelverteidiger aus dem Jahr 2017 ist ebenfalls wieder nominiert. Das Herrenpaar der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach. Die Mitglieder: Johannes Weiße, Erik von Wachter. Die Erfolge: Deutsche Vize-Meisterschaft in Balance, 3. Platz Deutsche Meisterschaft in Dynamic, Württembergische Meisterschaft in Mehrkampf, Balance und Dynamic der Junioren II. Insgesamt werden an die Geehrten folgende Preisgelder ausgeschüttet. Der Sportler und die Sportlerin des Jahres erhalten jeweils 250 Euro. Die Mannschaft des Jahres erhält 500 Euro. Das Nachwuchstalent darf sich über 250 Euro freuen. Zusätzlich erhält der Verein des Talents weitere 250 Euro zur Förderung der Nachwuchsarbeit.

Der beste Nachwuchssportler

Das sind die Nominierten für die Wahl zum besten Aalener Nachwuchssportler des Jahres 2018: Lucy-Lou Müller: Die 14 Jahre alte Leichtathletin von der LSG Aalen hat im vergangenen Sportjahr die Baden-Württembergische im Waldlauf (W 15) gewonnen und sich damit die Nominierung in dieser Kategorie verdient.

Charlotte Schiefer vom der Sektion Schwaben des Deutschen Alpenvereins, Bezirksgruppe Aalen. Die 12 Jahre alte Kletterin ergatterte sich die Baden-Württembergische Meisterschaft im Sportklettern der Jugend C und des „Kids-Cup Mädchen I“.

Marc Begehold vom Schützenverein Ebnat: Der 18 Jahre alte Begehold hat sich die Württembergische Meisterschaft mit der Sportpistole gesichert.

Die beste Sportlerin

Leonie Adrian vom Hundesportverein der Hundefreunde Aalen. Die 18 Jahre alte Adrian hat in 2018 die folgenden Erfolge gefeiert: Deutsche Meisterschaft dhv und VDH, Südwestdeutsche Meisterschaft über 5000 Meter im Geländelauf.

Theresa Klopfer vom Rad-Sport-verein Ebnat. Die 16 Jahre alte Kunstradfahrerin hat im vergangenen Jahr in ihrer Sportart für Furore gesorgt. Die Erfolge: Württembergische Meisterschaft, 5. Platz bei der Europameisterschaft und Deutsche Meisterschaft im 1er-Kunstradsport der Juniorinnen.

Carolin Morassi. Die 18 Jahre alte Schwimmerin des MTV Aalen kehrte vom Schwimmverein Schwäbisch Gmünd zurück nach Aalen und knüpfte dort an ihre Erfolge an. Die Erfolge: 3. Platz Internationale Deutscher Meisterschaft über 200 Meter Schmetterling der Juniorinnen, sowie 20 weitere Titel bei den Süddeutschen Meisterschaften, Baden Württembergischen Meisterschaften, Württembergischen Meisterschaften in den Stilarten Schmetterling, Rücken, Freistil und Lagen im Jahrgang und der „offenen Klasse“. Bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres 2017 belegte Morassi mit 25 Prozent (266 Stimmen) Platz drei. Auf Platz zwei landete die in diesem Jahr nicht nominierte Friederike Hoyer (ebenfalls MTV Aalen).

Der beste Sportler

Vier Männer, viele Erfolge. Bei der Wahl zum Sportler des Jahres 2018 gibt es vier Kandidaten. Und das macht sie aus: Der Benjamin im Bunde heißt auch Benjamin. Und hat als Vorbild Muhammed Ali. Der 27-jährige Ringer Benjamin Sezgin rang sich zur deutschen Freistilmeisterschaft in der Gewichtsklasse bis 79 Kilogramm. Der Oberkochener trainiert in fünf bis acht Einheiten in der Woche um Erfolg zu haben – und ist nebenbei noch Gastronom. Sein Ziel 2019: Weitere Förderung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund beim KSV Aalen.

Europameister und Deutscher Meister im Speed Online Contest – das hat Steffen Schwarzer vom Luftsportring Aalen erreicht. Der 35-Jährige Aalener investiert jede Menge Zeit, um im Luftsport erfolgreich zu sein. Acht bis zehn Stunden in der Woche übt Schwarzer. Und er hat noch viel vor in 2019: Erfolgreiche deutsche Meisterschaft und Qualifikation zur Weltmeisterschaft.

Bruce Lee war ein großer Fighter. Und auch Redouane Baidori kämpft sich zu Erfolgen. Europameister, Internationaler deutscher Meister, Süddeutscher Meister in Karate, Kickboxen und Hardstyle. Der 47-jährige Aalener hat aber noch größeres vor: 2019 will er den Weltmeistertitel holen.

Beim Iron Man in Hawaii starten die besten Ausdauersportler der Welt. Mit dabei in 2018 war auch der Aalener Sportler des Jahres 2017, Joachim Krauth. Der 29-jährige Athlet landete beim härtesten Triathlon auf dem elften Platz in der Alterklasse M 25. Sein Ziel für 2019: Die erneute Qualifikation für den Iron Man und die Weltmeisterschaft in Nizza sowie eine Top-Platzierung bei den Deutschen Meisterschaften in Hamburg.