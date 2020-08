Aalen Strikers starten in Ligarunde 2020

Die Ligarunde, die in diesem Jahr in abgespeckter Form und auf freiwilliger Basis ohne Auf- und Absteiger ausgetragen wird, kann für die Aalen Strikers beginnen. Nachdem die Sportallianz-Baseballer bereits durch ein klares 14:3 im Testspiel gegen die Heubach Hunters ein erstes Ausrufezeichen gesetzt hatten, präsentierte sich das Team auch gegen die Virngrund Elks in einer ordentlichen Frühform.

Auch wenn der Ellwanger Zweitligist am vergangenen Samstag mit einem Mix aus Spielern der 1. und 2. Mannschaft sowie einigen Junioren in Aalen antrat, war es durchaus überraschend, dass Aalen die erste Begegnung mit 9:8 für sich entscheiden konnte. Das zweite Spiel gewann dann zwar der Zweitbundesligist mit 11:4, dennoch bewiesen die Kocherstädter, dass sie sich vor der Ligakonkurrenz keineswegs zu fürchten brauchen.

Der Baden-Württembergische Baseballverband hat die Landes- und Bezirksliga in diesem Jahr zusammengefasst und lässt die teilnehmenden Teams gemeinsam in Miniturnieren mit jeweils 3 Mannschaften pro Turniertag starten. Am kommenden Sonntag (16. August) geht es los mit den ersten Ligaspielen gegen die Stuttgart Reds und die Freiberg Brewers. Am darauf folgenden Sonntag (23. August) findet dann das Heimturnier im Aalener Rohrwang statt, ehe die Runde am 13. September in Freiberg beendet wird.

Für die Aalener geht es in diesem Corona-Jahr in erster Linie darum, den Spielern maximale Spielpraxis zu verschaffen, um im nächsten Jahr eine möglichst gute Rolle in der Bezirksliga spielen zu können. Aus diesem Grund haben die Strikers-Verantwortlichen um die Minirunde herum noch weitere Testspiele gegen die Mannschaften aus Bad Mergentheim (5. September) und Aichelberg (27. September) vereinbart.

Zusätzliche Freundschaftsspiele gegen die Gundelfingen Moskitos und Schwäbisch Hall Renegades sind außerdem noch in der Pipeline, allerdings noch nicht endgültig terminiert.