Aalen Strikers sind Vizemeister

Mit 23:8 (4:0/4:3/6:3/9:2) konnten die Aalen Strikers auch das letzte Spiel der Saison 2019 für sich entscheiden. Der deutlicher Sieg sicherte dem Sportallianz-Team den zweiten Tabellenplatz in der Baseball-Bezirksliga. Die Gegner von der Spielgemeinschaft Tübingen Hawks/Reutlingen Woodpeckers waren am vergangenen Sonntag im Gegensatz zum Hinspiel in Tübingen anfangs der Saison nicht in der Lage den Strikers Paroli zu bieten.

Bis zum dritten Inning (Spielabschnitt) sah es bei einem Zwischenstand von 8:6 zugunsten der Gastgeber nach einem engen Spielverlauf mit leichten Vorteilen für die Ostälbler aus. Dann kam die Sportallianz-Offensive richtig in Schwung: auch ein Wechsel auf der Position des Werfers bei Tübingen/Reutlingen konnte die stolze Ausbeute von insgesamt 15 Punkten für das Heimteam in dritten und vierten Inning nicht verhindern. Zwei Zähler für die Gäste waren nicht genug, das Spiel endete bereits im vierten von eigentlich neun angesetzten Spielabschnitten.

Mit dem dritten Sieg in Folge und ungeschlagen in allen Heimspielen beendet die Mannschaft der Sportallianz die Bezirksliga-Saison auf dem zufriedenstellenden zweiten Tabellenplatz.