Aalen strauchelt, die Verfolger wittern ihre Chance

Es ist Abschluss und Auftakt zugleich: Mit dem ersten Spieltag der Rückrunde verabschiedet sich die Fußball-Kreisliga A am Sonntag in den Winterschlaf, aus dem sie erst am 8. März wieder erwachen wird. Besonders im Fokus steht dabei der Kampf um die Tabellenspitze, welcher durch die Durststrecke von Klassenprimus SSV Aalen neu entfacht ist.

Kreisliga A II: Die Herbstmeisterschaft schien nur noch Formsache zu sein, nun ist der SSV Aalen (1./34 Punkte) unsanft auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Mit drei Niederlagen in Folge, am vergangenen Samstag unterlag man durch ein Gegentor in der 89. Minute mit 2:3 gegen Bopfingen, wurde das bequeme Neun-Punkte-Polster fast vollständig eingebüßt. Zum Jahresabschluss wartet das Heimspiel gegen den SV Wört (11./22). Der Bezirksliga-Absteiger markiert das untere Ende im gesicherten Mittelfeld, blieb zuletzt aber dreimal sieglos und liegt angesichts von zehn Zählern Rückstand zum Relegationsplatz meilenweit vom direkten Wiederaufstieg entfernt. Für den SSV bildet das Duell mit Wört vielleicht den perfekten Anlass, um sich zurückzuerinnern: Durch einen 4:3-Sieg beim SVW nach 1:3-Rückstand hatte am ersten Spieltag bekanntlich der Aalener Höhenflug begonnen.

Gunst der Stunde genutzt

Die Konkurrenten hingegen haben die Gunst der Stunde genutzt und mit ihren Erfolgen dafür gesorgt, dass das Aufstiegsrennen wieder an Spannung hinzugewonnen hat. Viel mehr noch, sind Adelmannsfelden (2./32) und Union Wasseralfingen (3./32) sogar bereit, den SSV Aalen noch vor der Winterpause von der Spitze zu verdrängen. Adelmannsfelden verbuchte in den vergangenen acht Partien stolze 22 der 24 maximal möglichen Punkte, sieht sich im Verfolgerduell bei Dorfmerkingen II nun aber einem echten Härtetest gegenüber. Mit extrem breiter Brust antreten wird Wasseralfingen angesichts von fünf Siegen am Stück, die vergangenen drei Partien überstand sogar ohne Gegentreffer. Auswärts in Westhausen (10./22) werden die Unioner sicherlich alles daran setzen, ihren Lauf fortzusetzen. Vorzeitig Pause macht hingegen die mit 47 Treffern aus 16 Spielen stärkste Angriffsreihe, der VfB Tannhausen (4./30) muss spielfrei aussetzen.

Nachlegen kann derweil Stödtlen (5./28), das zu seiner Form gefunden und durch die Topspiel-Siege in Aalen und Dorfmerkingen ein klares Signal an die Konkurrenz gesendet hat. Alles andere als einfach wird jedoch die bevorstehende Aufgabe auf fremdem Platz, denn Abtsgmünd (8./25) stellt das bis dato zweitstärkste Heimteam der Liga.

Einen herben Rückschlag erlebte Kerkingen (15./15) im Abstiegskampf. Durch die Last Minute-Niederlage gegen Eigenzell (14./15) wurden die Positionen getauscht. Denn während Eigenzell seine Talfahrt mit fünf Niederlagen nacheinander beendete und den Anschluss ans rettende Ufer herstellte, wurde der SVK nach nur einer Woche wieder auf den ersten direkten Abstiegsplatz verdrängt. Beim SV Pfahlheim (12./18) steht den Kerkingern nun das nächste wegweisende Sechs Punkte-Spiel bevor. Rosenberg (13./17) bekam von den Aufstiegsaspiranten aus Stödtlen (0.6) und Adelmannsfelden (1:2) zuletzt die Grenzen aufgezeigt, will nun aber gegen Bopfingen (7./26) für eine Überraschung sorgen und damit den knappen Vorsprung zur Abstiegszone wahren. Für den auf dem Papier favorisierten TVB gilt es in der Spur zu bleiben, um sich für die beginnende Rückrunde alle Möglichkeiten offen zu halten.

Hüttlingen vor lösbarer Aufgabe

Gleiches gilt auch für Hüttlingen (9./25), das durch die 0:2-Niederlagen gegen die Mitrivalen Wasseralfingen und Tannhausen zurückgeworfen wurde, nun aber beim SC Unterschneidheim (16./10) eine lösbare Aufgabe vorfindet. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, immerhin sendete der Tabellenvorletzte durch seine vier Pluspunkte das dringend benötigte Lebenszeichen. Der Neuling hat zwar neue Hoffnung geschöpft und steht dennoch mit dem Rücken zur Wand, gemeinsam mit Schlusslicht Ellwangen (17./6). Ein Auswärtserfolg bei den wiedererstarkten Eigenzellern wäre wohl die allerletzte Chance, um nochmals den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen herzustellen.

Kreisliga A III: Gegen die Aufstiegsfavoriten Steinheim und AC Milan gab es für Königsbronn/Oberkochen (12./15) nichts zu holen. Da durch die jüngsten beiden Niederlagen allerdings der ohnehin schon dünne Vorsprung zur Abstiegszone auf nur noch einen Zähler zusammenschrumpfte, ist der Druck umso größer, im Kellerduell bei Burgberg-Hohenmemmingen (13./15) wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Zweimal trafen die beiden Tabellennachbarn bereits aufeinander. Sowohl im Liga-Hinspiel (2:1) als auch im Bezirkspokal (6:4) behielt Königsbronn dabei die Oberhand.